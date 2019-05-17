OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro уже можно заказать в Украине: цена

Новые смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro уже доступны для предварительного заказа в Украине. Новинку уже можно заказать на сайте украинских ритейлеров.

OnePlus 7 доступен в черном и красном цветах. При этом более продвинутую версию OnePlus 7 Pro можно заказать в черном, синем и золотистом цветах.

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Цена OnePlus 7

Стоимость модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 16999 гривен; Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти 18999 гривен.



Цена на OnePlus 7 стартует от 17 тысяч гривен

Цена OnePlus 7 Pro

Модель 6 + 128 ГБ памяти оценена в 21 999 гривен; Стоимость модификации 8 + 256 ГБ памяти стоит 22 999 гривен; За топовую версию 12 +256 ГБ памяти надо заплатить 24999 гривен.



OnePlus 7 Pro можно приобрести за 21 999 гривен

Что интересного имеет OnePlus 7 Pro

Новинка получила дисплей Fluid OLED-дисплей без всякого отверстия или дырки. Селфи-камеру спрятали в выдвижной конструкции.

Отдельное место занимают камеры. Смартфон получил тройную основную камеру: основной модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусов) и 8 Мп телемодуль (f/2.4). Также разработчики обещают, что новинка лучше снимает в темное время суток. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Эту камеру эксперты уже признали одной из лучших на рынке.

Характеристики OnePlus 7

Упрощенная версия OnePlus 7 сохранила каплевидный вырез и диагональ экрана 6,41 дюйма. Основная камера двойная: 48 Мп сенсор и дополнительный 5 Мп модуль для эффекта боке.

Обе версии получили новый топовый процессор Snapdragon 855 в паре с 6, 8 и 12 ГБ (в Pro версии) оперативной памяти и 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

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