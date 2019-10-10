Определили самый быстрый Android-смартфон

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Определили самый быстрый Android-смартфон
Определили самый быстрый Android-смартфон / unsplash

Авторы популярной программы для тестирования производительности AnTuTu обновили рейтинг самых быстрых смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android. Первые позиции в топе остались за уже известными лидерами, однако не обошлось без новичков.

Для уменьшения статистической погрешности в рейтинге представлены только те устройства, с которыми за отчетный период было произведено более 1000 попыток тестирования, говорится на сайте MyDrivers.

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Рейтинг самых быстрых смартфонов выглядит следующим образом:

  1. Vivo Nex 3 – 483 427 баллов.
  2. Vivo iQOO Pro 5G – 481 211 баллов.
  3. ASUS ROG Phone 2 – 473 917 баллов.
  4. Xiaomi Black Shark 2 Pro – 464 953 баллов.
  5. Xiaomi Mi 9 Pro 5G – 464 807 баллов.
  6. Meizu 16S Pro – 460 076 баллов.
  7. Xiaomi Redmi K20 Pro – 456 237 баллов.
  8. Samsung Galaxy Note 10 Plus – 449 269 баллов.
  9. OnePlus 7 Pro – 448 488 баллов.
  10. Huawei Mate 30 Pro – 445 446 баллов.


Рейтинг самых быстрых смартфонов

Кроме рейтинга самых быстрых смартфонов, представлена статистика по наиболее производительных устройств в пересчете на доллар.

В ценовой категории до 200 долларов (до 5 000 гривен) список лидеров выглядит следующим образом:

  1. realme Q.
  2. Meizu X8.
  3. Glory 9X.
  4. Redmi Note 8 Pro.
  5. Vivo Z3


Самые мощные смартфоны до 200 долларов

До 350 долларов (до 9 000 гривен):

  1. Redmi K20 Pro.
  2. Meizu 16th.
  3. Vivо iQOO Neo.
  4. Xiaomi Mi Mix 2S.
  5. Vivо iQOO 6 ГБ.


Самые мощные смартфоны до 350 долларов

До 500 долларов (до 12 500 гривен):

  1. Meizu 16s Pro.
  2. Red Devils 3.
  3. Redmi K20 Pro Premium Edition.
  4. Black Shark 2.
  5. OnePlus 7.


Самые мощные смартфоны до 500 долларов

Дороже 500 долларов (понад 12 500 гривен):

  1. Vivо iQOO Pro 5G.
  2. Xiaomi 9 Pro 5G.
  3. OPPO Reno.
  4. Huawei Mate 30.
  5. OnePlus 7 Prо.


Самые мощные смартфоны от 500 долларов

 

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Теги: Техно Huawei Meizu Samsung Asus Vivo Android Смартфоны
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