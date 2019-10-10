Определили самый быстрый Android-смартфон

Авторы популярной программы для тестирования производительности AnTuTu обновили рейтинг самых быстрых смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android. Первые позиции в топе остались за уже известными лидерами, однако не обошлось без новичков.

Для уменьшения статистической погрешности в рейтинге представлены только те устройства, с которыми за отчетный период было произведено более 1000 попыток тестирования, говорится на сайте MyDrivers.

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Рейтинг самых быстрых смартфонов выглядит следующим образом:

Vivo Nex 3 – 483 427 баллов. Vivo iQOO Pro 5G – 481 211 баллов. ASUS ROG Phone 2 – 473 917 баллов. Xiaomi Black Shark 2 Pro – 464 953 баллов. Xiaomi Mi 9 Pro 5G – 464 807 баллов. Meizu 16S Pro – 460 076 баллов. Xiaomi Redmi K20 Pro – 456 237 баллов. Samsung Galaxy Note 10 Plus – 449 269 баллов. OnePlus 7 Pro – 448 488 баллов. Huawei Mate 30 Pro – 445 446 баллов.



Рейтинг самых быстрых смартфонов

Кроме рейтинга самых быстрых смартфонов, представлена статистика по наиболее производительных устройств в пересчете на доллар.

В ценовой категории до 200 долларов (до 5 000 гривен) список лидеров выглядит следующим образом:

realme Q. Meizu X8. Glory 9X. Redmi Note 8 Pro. Vivo Z3



Самые мощные смартфоны до 200 долларов

До 350 долларов (до 9 000 гривен):

Redmi K20 Pro. Meizu 16th. Vivо iQOO Neo. Xiaomi Mi Mix 2S. Vivо iQOO 6 ГБ.



Самые мощные смартфоны до 350 долларов

До 500 долларов (до 12 500 гривен):

Meizu 16s Pro. Red Devils 3. Redmi K20 Pro Premium Edition. Black Shark 2. OnePlus 7.



Самые мощные смартфоны до 500 долларов

Дороже 500 долларов (понад 12 500 гривен):

Vivо iQOO Pro 5G. Xiaomi 9 Pro 5G. OPPO Reno. Huawei Mate 30. OnePlus 7 Prо.

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Самые мощные смартфоны от 500 долларов

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