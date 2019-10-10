Определили самый быстрый Android-смартфон
Авторы популярной программы для тестирования производительности AnTuTu обновили рейтинг самых быстрых смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android. Первые позиции в топе остались за уже известными лидерами, однако не обошлось без новичков.
Для уменьшения статистической погрешности в рейтинге представлены только те устройства, с которыми за отчетный период было произведено более 1000 попыток тестирования, говорится на сайте MyDrivers.
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Рейтинг самых быстрых смартфонов выглядит следующим образом:
- Vivo Nex 3 – 483 427 баллов.
- Vivo iQOO Pro 5G – 481 211 баллов.
- ASUS ROG Phone 2 – 473 917 баллов.
- Xiaomi Black Shark 2 Pro – 464 953 баллов.
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G – 464 807 баллов.
- Meizu 16S Pro – 460 076 баллов.
- Xiaomi Redmi K20 Pro – 456 237 баллов.
- Samsung Galaxy Note 10 Plus – 449 269 баллов.
- OnePlus 7 Pro – 448 488 баллов.
- Huawei Mate 30 Pro – 445 446 баллов.
Рейтинг самых быстрых смартфонов
Кроме рейтинга самых быстрых смартфонов, представлена статистика по наиболее производительных устройств в пересчете на доллар.
В ценовой категории до 200 долларов (до 5 000 гривен) список лидеров выглядит следующим образом:
- realme Q.
- Meizu X8.
- Glory 9X.
- Redmi Note 8 Pro.
- Vivo Z3
Самые мощные смартфоны до 200 долларов
До 350 долларов (до 9 000 гривен):
- Redmi K20 Pro.
- Meizu 16th.
- Vivо iQOO Neo.
- Xiaomi Mi Mix 2S.
- Vivо iQOO 6 ГБ.
Самые мощные смартфоны до 350 долларов
До 500 долларов (до 12 500 гривен):
- Meizu 16s Pro.
- Red Devils 3.
- Redmi K20 Pro Premium Edition.
- Black Shark 2.
- OnePlus 7.
Самые мощные смартфоны до 500 долларов
Дороже 500 долларов (понад 12 500 гривен):
- Vivо iQOO Pro 5G.
- Xiaomi 9 Pro 5G.
- OPPO Reno.
- Huawei Mate 30.
- OnePlus 7 Prо.
Самые мощные смартфоны от 500 долларов
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