Panasonic модернизирует завод для производства новейших аккумуляторов к авто Tesla

Компания Panasonic планирует модернизировать один из своих аккумуляторных заводов в Японии. На такой шаг производитель пошел, чтобы помочь компании Tesla в производстве улучшенных батарей для электромобилей.

Как сейчас распределено производство между заводами? Как сообщает 3DNews, Panasonic пока является эксклюзивным поставщиком элементов аккумуляторов для Tesla.

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Компания производит их на совместном с Tesla заводе в Неваде (США), так называемом Gigafactory, а также на двух заводах в Японии.

Над чем работают заводы в Японии? Заводы Panasonic в Японии выпускают цилиндрические литий-ионные элементы 18650, которые используют для питания автомобилей Tesla Model S и Model X. В то время как завод в Неваде производит более емкие элементы нового поколения с индексом "2170" для "народного" седана Model 3.

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