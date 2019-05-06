Перші характеристики смартфона Huawei Mate 30 Pro з'явились в мережі

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Дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro
Дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei ще поки офіційно не оголосила про анонс смартфонів Huawei Mate 30 Pro, однак в мережі вже почали з'являтися перші чутки щодо характеристик флагманських смартфонів.

Портал GSMArena со ссылкой на китайские источники сообщил о технические характеристики не анонсированного флагмана Huawei Mate 30 Pro.

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Основные характеристики. По имеющейся информации, аппарат будет построен на базе новейшего 7-нанометрового процессора Kirin 985.

Сообщается, что смартфон оснастят 6,71-дюймовым изогнутым дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, новинка получит основную камеру с четырьмя сенсорами, вписанными в квадратный модуль.

Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30 Pro получит измененный дизайн

Гаджету также приписывают 5G-модем Balong 5000, аккумулятор на 4200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт и реверсивной функцией беспроводной зарядки.

Дата анонса. Пока дата презентации и цена новинки остаются неизвестными.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Huawei
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