Первую партию смартфона Xiaomi Mi 9 раскупили менее чем за минуту

Новый флагманский смартфон от Xiaomi – Mi 9 – поступил в продажу 26 февраля. Вся партия разошлась в Китае менее чем за минуту.

Gizchina передает, что все первую партию Xiaomi Mi 9 раскупили всего за 53 секунды. Следующая партия поступит в продажу не раньше 5 марта.

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Это немного странно, ведь такой успех новинки можно ожидать. Его предшественник – Xiaomi Mi 8 – был очень популярной моделью. Выхода нового Mi ждало много пользователей.

Президент Xiaomi Лень Бин уже извинился перед пользователями, объем партии не удовлетворил спрос на Xiaomi Mi 9. Также он добавил, что компания увеличит объемы производства этой модели.

Продажа Mi 9 в Европе стартует 28 февраля.

Почему смартфон так популярен. Mi 9, как и любой другой флагман от Xiaomi, нравится пользователям в первую очередь из-за денег. Сами производители назвали модель "самым продуктивным смартфоном". Он оснащен новейшим топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855. Технически смартфон стал первым в мире, который получил процессор следующего поколения.

Камера имеет три модели, основной сенсор – Sony IMX586 с разрешением 48 Мп. При этом Mi 9 в Китае стоит 2999 юаней (около 12 000 гривен).

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