Первый в мире смартфон без дыр Meizu Zero не интересует пользователей: детали

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Meizu Zero
Meizu Zero / Фото из открытых источников

Meizu Zero представили в начале года, и новинка стала первым смартфоном без физических кнопок и разъемов на корпусе. За столь передовое устройство производитель запросил 1 299 долларов (около 34 900 гривен), запустив сбор средств на краудфандинговой платформе Indiegogo.

Однако, как сообщает 4PDA, пользователи еще не готовы перейти на смартфоны без дыр.

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Интерес потребителей. За месяц сбора средств только 29 человек изъявили желание получить необычный гаджет от китайского бренда, заплатив в общей сложности 45 998 долларов.

Это даже меньше половины от запрашиваемых компанией 100 000 долларов. Запустит ли Meizu гаджет в производство, или же отправит его на доработку – покажет время.

Meizu Zero
Meizu Zero не получил ни одного отверстия

Особенности смартфона. Отметим, что Meizu Zero получил цельнокерамический корпус. Привычные кнопки были заменены сенсорными, реагирующими на силу нажатия. Сканер отпечатков встроили в дисплей, который также служит в качестве динамика.

Заряжать смартфон можно только беспроводным способом, а наушники нужно подключать по Bluetooth. Кроме того, слота для SIM-карты в устройстве тоже нет – вместо обычной "симки" используется виртуальная eSIM.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Meizu
Источник: 24 Канал
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