Первый в мире смартфон без дыр Meizu Zero не интересует пользователей: детали

Meizu Zero представили в начале года, и новинка стала первым смартфоном без физических кнопок и разъемов на корпусе. За столь передовое устройство производитель запросил 1 299 долларов (около 34 900 гривен), запустив сбор средств на краудфандинговой платформе Indiegogo.

Однако, как сообщает 4PDA, пользователи еще не готовы перейти на смартфоны без дыр.

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Интерес потребителей. За месяц сбора средств только 29 человек изъявили желание получить необычный гаджет от китайского бренда, заплатив в общей сложности 45 998 долларов.

Это даже меньше половины от запрашиваемых компанией 100 000 долларов. Запустит ли Meizu гаджет в производство, или же отправит его на доработку – покажет время.



Meizu Zero не получил ни одного отверстия

Особенности смартфона. Отметим, что Meizu Zero получил цельнокерамический корпус. Привычные кнопки были заменены сенсорными, реагирующими на силу нажатия. Сканер отпечатков встроили в дисплей, который также служит в качестве динамика.

Заряжать смартфон можно только беспроводным способом, а наушники нужно подключать по Bluetooth. Кроме того, слота для SIM-карты в устройстве тоже нет – вместо обычной "симки" используется виртуальная eSIM.

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