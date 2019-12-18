PlayStation 5 и DualShock 5 показали во всей красе на детальных рендерах

В середине ноября Sony подала в патентное бюро Японии документы с изображениями консоли и контроллера для него. Итальянский графический дизайнер Джузеппе Спинелли использовал доступные материалы и создал впечатляющие рендеры, на которых показана детализированная модель DualShock 5 и PlayStation 5.

Контролер

Интересно: Sony неожиданно добавила в геймпад PlayStation 4 еще две кнопки

DualShock 5 напоминает контроллер DualShock 4. Посередине находится крупная сенсорная панель, прямо под ней вы найдете кнопку PlayStation и аналоговые стики. D-Pad расположен на привычном месте, как и четыре главные кнопки. Новым является разъем USB-C, который расположен на верхней панели.

Новый контроллер консоли PlayStation 5 получит более качественный динамик и обеспечит длительное время автономной работы. Широкая световая панель исчезнет. Новый геймпад может иметь узкую световую полоску поверх сенсорной панели.



Контролер DualShock 5

Рендер контроллера можно рассмотреть со всех сторон

PlayStation 5

На основе данных по патентам и фотографий версии консоли для разработчиков дизайнер также подготовил крайне детализированный рендер консоли следующего поколения от Sony.



Рендер консоли PlayStation 5

Детальный рендер новой консоли от Sony

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