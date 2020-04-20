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Почему не стоит использовать сторонние магазины приложений Android

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Иллюстративное фото / Unsplash

В сеть попали данные 20 миллионов аккаунтов пользователей Android, которые пользовались сторонним магазином приложений Aptoide. Данные содержат адрес электронной почты пользователя, пароль, IP-адрес, дату рождения и зарегистрированное имя.

Опубликовали данные о 20 миллионах пользователей приложения Aptoide на одном из хакерских форумов, рассказывает Gizchina. Согласно официальному сайту Aptoide, аудитория магазина приложений составляет более 150 миллионов пользователей по всему миру.

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Кто пострадал от слива

Взломанные аккаунты были зарегистрированы с 21 июля 2016 года по 28 января 2018 года. Данные содержат личную информацию, пароли, электронную почту, адрес и имя пользователя.


Данные 20 миллионов пользователей Aptoide попали в открытый доступ

Представители Aptoide еще не прокомментировали эту ситуацию. Именно этот магазин приложений ранее обвиняли в публикации непроверенных программ, которые могут использоваться для кражи персональных данных пользователей.

Важно! Всегда придерживайтесь дополнительных мер безопасности при использовании альтернативных магазинов приложений. Лучшим решением будет обходить такие платформы и использовать официальный магазин Google Play.  Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Кибербезопасность Android Интернет
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