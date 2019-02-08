Появились уникальные фото обратной стороны Луны

Китайский спутник Longjiang-2, который запустили для координации миссии станции Сhang'e 4, сделал первую в истории панораму этой локации – другой стороны Луны.

Как передает Space.com, на снимках Луна и Земля выглядят без коррекции цвета.

На основе снимков, сделанных, когда видимая с Земли поверхность была темной, а дальняя сторона — освещенной, смонтировали видео. На кадрах можно увидеть траекторию движения Longjiang-2.

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Фото, сделанное Longjiang-2

Ранее ученые выяснили, что температура на обратной стороне Луны значительно ниже показателей, которые были измерены на видимой стороне спутника Земли.

Фото обратной стороны Луны

Что такое Сhang'e 4?

Это китайская станция, которую отправили в космос для исследования обратной стороны Луны. Она проводит осмотр местности и форм рельефа, а также анализировать минеральный состав и структуру верхних слоев лунной поверхности и тому подобное. Это позволит составить представление об условиях на обратной стороне Луны.

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