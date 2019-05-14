Пользователям iPhone позволить судиться с Apple

Еще в 2011 году несколько пользователей iPhone подали иск против компании Apple. Но в компании заявили, что они не имеют права судиться с производителем. Теперь они получили поддержку Верховного суда США.

Как пишет издание CNN, владельцы iPhone обвинили компанию в монопольном положении на рынке.

Детали иска. Пользователи смартфонов от Apple заявили, что компания получает 30% от продаж приложений. Это приводит к тому, что разработчики мобильных приложений завышают цены на свою продукцию.

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При этом компания не позволяет пользователям загружать приложения откуда-то еще, кроме собственного магазина App Store.

Реакция Apple. Компания выступила с позицией, что пользователи просто не имеют права судиться с компанией, ведь она является лишь посредником в этой цепочке.

Что решил суд? Верховный суд США принял решение не поддержать позицию Apple. Поэтому таким образом узаконил право пользователей подавать в суд на компанию.

Один из судей, которые принимали решение, отметил, что "продавцы демонстрируют незаконное и антиконкурентное поведение, которое вредит пользователям". Он также добавил, что пользователи должны иметь право призвать бизнес к ответственности.

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