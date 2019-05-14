Пользователям iPhone позволить судиться с Apple

44 Читати новину українською
Пользователям iPhone позволить судиться с Apple
Пользователям iPhone позволить судиться с Apple / ixbt.com

Еще в 2011 году несколько пользователей iPhone подали иск против компании Apple. Но в компании заявили, что они не имеют права судиться с производителем. Теперь они получили поддержку Верховного суда США.

Как пишет издание CNN, владельцы iPhone обвинили компанию в монопольном положении на рынке.

Детали иска. Пользователи смартфонов от Apple заявили, что компания получает 30% от продаж приложений. Это приводит к тому, что разработчики мобильных приложений завышают цены на свою продукцию.

Читайте также: Украинский стартап подал в суд на Apple: детали резонансного дела

При этом компания не позволяет пользователям загружать приложения откуда-то еще, кроме собственного магазина App Store.

Реакция Apple. Компания выступила с позицией, что пользователи просто не имеют права судиться с компанией, ведь она является лишь посредником в этой цепочке.

Что решил суд? Верховный суд США принял решение не поддержать позицию Apple. Поэтому таким образом узаконил право пользователей подавать в суд на компанию.

Один из судей, которые принимали решение, отметил, что "продавцы демонстрируют незаконное и антиконкурентное поведение, которое вредит пользователям". Он также добавил, что пользователи должны иметь право призвать бизнес к ответственности.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
сегодня
2763
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес iPhone Apple
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов
14 мая 21:16 OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов
493
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
14 мая 20:07 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 839
Итоги Google I/O 2019: что представила компания
13 мая 08:45 Итоги Google I/O 2019: что представила компания
212
Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
12 мая 18:03 Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
Анастасія Можаровська 988
От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
11 мая 22:01 От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
Анастасія Можаровська 308
Новости
Больше новостей
Залиште відгук