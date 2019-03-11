Пользовательница купила смартфон Xiaomi Mi 9 с очень заметным багом

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Пользовательница купила бракованный смартфон Xiaomi Mi 9
Пользовательница купила бракованный смартфон Xiaomi Mi 9 / Фото из соцсетей

Китаянка купила новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 и модель оказалась с очень серьезным багом – у модели отсутствует вспышка у камеры. Об этом женщина рассказала в личном микроблоге.

Снимки с бракованным Mi 9 опубликовало издание Gizmochina.

Что дальше случилось со смартфоном – неизвестно. Возможно, магазин заменил модель на ту, что была без поломок.

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На самом деле, случаи с бракованными смартфонами на заводах – распространенное явление. Однако, такие модели отслеживает и убирает контроль качества. Возможно, дело в повышенном спросе, о котором заявляли топ-менеджеры компании.

Xiaomi Mi 9
Китаянка купила бракованный Xiaomi Mi 9

Чем интересен Xiaomi Mi 9. Новинка получила 6,39-дюймовый OLED-дисплей. Работает устройство на процессоре Snapdragon 855. Основная камера тройная с модулями на 48 + 16 + 12 Мп, ну и в обычных моделях присутствует вспышка.

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Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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