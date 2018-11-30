Популярная телекомпания выпустит шоу о "битве" SEGA и Nintendo

Портал Nerdist сообщил, что голливудская телекомпания выпустит телевизионную адаптацию одной из самых драматических и напряженных историй развлекательной индустрии. Сюжет нового фильма будет завязан вокруг противостояния игровых приставок SEGA и Nintendo, а в основу ляжет книга "Консольные войны".

Об этом сообщает 4PDA.

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Голливуд имеет особое пристрастие к огромным деньгам, противоборству гигантов и знаковым элементам поп-культуры, а где, как не в игровой индустрии, искать все это вместе?



Игровая приставка SEGA / Фото: unsplash

Книга "Консольные войны. SEGA, Nintendo и битва, определившая целое поколение" подробно и красочно описывает важнейший период в истории геймдева, а потому на нее обратили внимание кинокомпании. Расторопнее всех оказалось телевизионное подразделение Legendary.



Игровая приставка Nintendo / Фото: unsplash

Над ТВ-адаптацией будет работать большая команда. Режиссерское кресло досталось Джордану Вот-Робертсу, известному по фильму "Конг: Остров черепа". Сценарий пилотной серии поручили Майку Розолио, работавшему над "Американским вандалом". Исполнительными продюсерами выступят сразу несколько звезд, среди которых Сет Роген ("Донни Дарко", "Стив Джобс") и Эван Голдберг ("Проповедник", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски").

Правда, пока информации о сроках выхода шоу или количестве эпизодов пока нет.

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