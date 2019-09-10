Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
10 августа происходит осенняя презентация Apple 2019. В рамках мероприятия корпорация представляет новое поколение iPhone. Также мы услышим подробности о новой операционной системе iOS 13 и следующем поколении смарт-часов Apple Watch 5.
Пожалуй, самым ожидаемым продуктом является новое поколение iPhone.
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