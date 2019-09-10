Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция

278 Читати новину українською
Презентация Apple 2019: что показали – смотреть онлайн Apple 2019
Презентация Apple 2019 / nachasi.com

10 августа происходит осенняя презентация Apple 2019. В рамках мероприятия корпорация представляет новое поколение iPhone. Также мы услышим подробности о новой операционной системе iOS 13 и следующем поколении смарт-часов Apple Watch 5.

Пожалуй, самым ожидаемым продуктом является новое поколение iPhone.

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Зеленский лично оборвал карьеру легендарному футболисту "Карпат" и сборной Украины
сегодня
1298
Теги: Новости Техно iPhone 11 Apple Презентация Apple Техно IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
сегодня 20:03 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
276
Apple – осенняя презентация 2019: что представит компания, когда и где смотреть
9 сентября 22:31 Apple – осенняя презентация 2019: что представит компания, когда и где смотреть
5795
Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
9 сентября 20:03 Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
42
Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
9 сентября 09:01 Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
577
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
8 сентября 22:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
1470
Новости
Больше новостей
Залиште відгук