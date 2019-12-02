Зимняя презентация Apple 2019: что покажет компания на новом мероприятии

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/ Фото из свободных источников

Компания Apple анонсировала необычное мероприятие: 2 декабря 2019 года "яблочная" корпорация проведет церемонию награждения лучших приложений и игр. Кроме того, эксперты убеждены, что кроме награждения, американская компания назовет даты выхода Mac Pro и Pro Display XDR.

Где и когда смотреть презентацию

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Первая зимняя презентация Apple состоится 2 декабря 2019 года в Нью-Йорке в 23:00 по киевскому времени. Заметим, что компания не будет проводить онлайн-трансляции события на своем официальном сайте.

Что покажет компания

Как убеждены эксперты, все мероприятие вполне посвятят AppStore: празднованию лучших игр, приложений и разработчиков. Об этом свидетельствует и надпись на промо события, которое опубликовал американский эксперт по технологиям Ланс Уланов.

"Любимые миллионами. Созданные лучшими» – именно так звучит слоган события Apple.

Что еще будет на презентации

Кроме того, аналитики и журналисты убеждены, что на этом мероприятии Apple отметит не только лучшие приложения, но и назовет дату выхода новых Mac Pro и Pro Display XDR, которые представили еще летом на мероприятии WWDC 2019.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно IT-бизнес Новости Техно Игры Приложения Apple
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