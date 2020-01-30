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Презентацию приложении "Дия" перенесли из-за проблем со здоровьем Федорова, – СМИ

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У Михаила Федорова проблемы со здоровьем / politarena.com.ua

Запуск мобильного приложения "Дия" переносили уже несколько раз. Официальная презентация должна была состояться 30 января, однако событие снова перенесли. Но в этот раз проблема была не с работой самого приложения.

Как передает издание tech.liga.net, на этот раз презентацию невозможно было провести из-за проблем со здоровьем министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом журналистам сообщил источник в Минцифре.

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"У него есть определенные проблемы со здоровьем. Он в больнице, но не при смерти", – сообщил источник.

Ранее СМИ сообщали, что Федоров попал в реанимацию. При этом источник в министерстве никак не прокомментировал эти слухи.

Как известно, 30 января должна была состояться презентация приложения "Дия", на котором должны были присутствовать министр Федоров, а также президент Украины Владимир Зеленский. Однако, вечером 29 января в Минцифре сообщили, что презентацию переносят на неделю.

Что известно о "Дии"

Это мобильное приложение, разработанное в рамках проекта "Государство в смартфоне". Этот сервис должен объединить все государственные услуги в одном сайте или в мобильном.

В частности, в смартфоне будут электронные водительские права, студенческий и даже паспорт. С помощью сервиса можно будет осуществить такие услуги:

  • написать жалобу на чиновника;
  • перерегистрировать автомобиль;
  • следить за успеваемостью ребенка в школе;
  • уплатить налоги или коммунальные услуги;
  • получить рецепт на лекарства;
  • зарегистрировать ребенка после рождения;
  • получить или предоставить разрешение на строительство.

По предварительным данным, все эти услуги должны стать доступны до 2022 года.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Дия Интернет
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