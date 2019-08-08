Президент оператора SoftBank разболтал, когда новый iPhone поступит в продажу

Президент японского мобильного оператора SoftBank Кен Мияучи оговорился во время пресс-конференции, и рассекретил, когда еще не представленный iPhone появится на прилавках магазинов.

Как передает Apple Insider, новинки поступят в продажу за десять дней до конца сентября, то есть ориентировочно 21 сентября.

Эксперты подтвердили, что такой план совпадает с типичным графиком выпуска новинок Apple.

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Так, во время презентации Мияучи задали вопрос о новом законе Японии о телекоммуникациях, который должен вступить в силу 1 октября. В частности, его спросили, как компания планирует начинать продажи iPhone, которые появятся примерно в сентябре.

В чем суть закона. Сейчас в Японии операторы мобильной связи привязывают плату за передачу данных и за устройства, при этом крупные поставщики устанавливают очень высокую цену за данные, чтобы компенсировать скидки на такие дорогие товары, как iPhone. Поэтому этот процесс будет изменен новым законом. Он требует, чтобы операторы разделяли плату за передачу данных и за сами устройства.

"Я думаю о том, что мне следует делать в течение десяти дней", – сказал Мияучи, имея в виду предполагаемый запуск iPhone и пересмотренный закон.

При этом впоследствии он понял, что сболтнул лишнего:

Извините, я не должен этого говорить. Никто не знает, когда будет выпущен новый iPhone. Но, когда он появится, мы будем иметь минимум 10 дней.

Если информация окажется правдивой, то презентация новых iPhone должна состояться 9 или 10 сентября.

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