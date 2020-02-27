Приложение TikTok стало более популярным из-за коронавируса

Летом 2018 года компания ByteDance представила мобильное приложение, которое уже через полтора года стало одним из самых популярных на планете. Речь идет о сервисе коротких видео TikTok – ему удалось подвинуть даже мессенджер WhatsApp по количеству загрузок в месяц.

Рост популярности

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По данным источника, в январе 2020 года TikTok загрузили из App Store и Google Play 104 миллиона раз – больше, чем самый популярный в мире мессенджер. Учитывались загрузки как оригинального мобильного приложения, так и Douyin – под таким названием сервис известен в Китае.

Аналитики также отмечают, что загрузка из сторонних магазинов приложений не учитывались – в реальности их число может быть гораздо больше.

По сравнению с январем 2019 года популярность TikTok в 2020 году выросла на 46%. Крупнейшими рынками, где он пользуется наибольшей популярностью, стали Индия, Бразилия и США.

Суммарное количество инсталляций TikTok превысило 1,82 миллиарда и судя по динамике в феврале приложение может установить новый рекорд и даже обогнать WhatsApp по количеству пользователей.

Рост дохода

Глобальный доход Douyin и Tiktok по состоянию на январь 2020 года оценивается в 28,6 миллиона долларов. Наибольшую прибыль генерируют пользователи Китая (84,5%) и США (10,1%).



Популярность TikTok значительно возросло

Причины такой популярности

По мнению экспертов, росту выручки способствовала эпидемия коронавируса в Китае, поскольку люди вынуждены проводить больше времени дома со смартфонами.

Что важно знать о коронавирусе в Китае?

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 528 человек, а умерло от нее 14 больных. На территории Украины не зафиксировано ни одного случая заражения опасным вирусом из Китая.



Covid-2019 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерло 2810 человек, в целом заболело 82544 человека (данные по состоянию на день 27 февраля 2020). К слову, есть и хорошие новости: уже 33 212 человека выздоровело от коронавируса.

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