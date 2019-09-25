Процесс запущен: NASA выделило деньги для строительства лунных кораблей

Агентство NASA уже определилось с подрядчиком по строительству космических кораблей, которые будут использовать для лунных миссий в рамках программы Artemis (Артемида).

Как сказано на официальном сайте NASA, космическое агентство заключило контракт с компанией Lockheed Martin на производство и эксплуатацию космических кораблей Orion.

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Это должны быть корабли многоразового использования. Именно с помощью этих кораблей должны обеспечивать постоянное присутствие на поверхности Луны.

Детали контракта. NASA заказало у Lockheed три космических корабля Orion для реализации трех миссий Artemis на общую сумму 2,7 миллиарда долларов.

В 2022 году агентство планирует заказать еще три Orion общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов.

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