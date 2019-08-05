Прошивка Xiaomi MIUI 11: перечень смартфонов, которые получат обновление

Уже в ближайшее время компания Xiaomi должна выпустить новую прошивку MIUI 11. По слухам, ее представят уже в середине августа. Сейчас в сети появился список смартфонов, которые получат обновление.

Согласно утечкам, официальная презентация прошивки состоится в сентябре. При этом первые смартфоны смогут обновиться на месяц позже – в октябре. Интересно: Xiaomi официально представила Black Shark 2 Pro: характеристики и цена Какие бновления будет содержать новая прошивка – пока неизвестно. Смартфоны, которые получат MIUI 11 первыми: Mi 9 / Mi 9 EE / Mi 9 SE Mi Mix 3 Mi CC9 Redmi K20 / K20 Pro Вторая волна обновления до MIUI 11: Mi CC9e Mi 8 / Mi 8 EE / Mi 8 SE Mi Mix 2s Mi Max 3 Mi Note 3 Mi 6 Mi Play Mi 6X Redmi Note 7 / Note 7 Pro / Redmi 7 Redmi Note 5 Третья волна обновления до MIUI 11: Mi Mix 2 / Mi Mix Mi Max 2 Redmi 5 Plus / Note 5A Redmi 6 Pro Redmi S2 Mi 5X / Mi 5c / Mi 5s Plus Перечень смартфонов, которые получат MIUI 11 Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно