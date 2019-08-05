Прошивка Xiaomi MIUI 11: перечень смартфонов, которые получат обновление
Уже в ближайшее время компания Xiaomi должна выпустить новую прошивку MIUI 11. По слухам, ее представят уже в середине августа. Сейчас в сети появился список смартфонов, которые получат обновление.
Согласно утечкам, официальная презентация прошивки состоится в сентябре. При этом первые смартфоны смогут обновиться на месяц позже – в октябре.
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Какие бновления будет содержать новая прошивка – пока неизвестно.
Смартфоны, которые получат MIUI 11 первыми:
- Mi 9 / Mi 9 EE / Mi 9 SE
- Mi Mix 3
- Mi CC9
- Redmi K20 / K20 Pro
Вторая волна обновления до MIUI 11:
- Mi CC9e
- Mi 8 / Mi 8 EE / Mi 8 SE
- Mi Mix 2s
- Mi Max 3
- Mi Note 3
- Mi 6
- Mi Play
- Mi 6X
- Redmi Note 7 / Note 7 Pro / Redmi 7
- Redmi Note 5
Третья волна обновления до MIUI 11:
- Mi Mix 2 / Mi Mix
- Mi Max 2
- Redmi 5 Plus / Note 5A
- Redmi 6 Pro
- Redmi S2
- Mi 5X / Mi 5c / Mi 5s Plus
Перечень смартфонов, которые получат MIUI 11
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