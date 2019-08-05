Прошивка Xiaomi MIUI 11: перечень смартфонов, которые получат обновление

2001 Читати новину українською
Новая прошивка MIUI от Xiaomi – на какие смартфоны доступна
Прошивка Xiaomi MIUI 11 / pingvin.pro

Уже в ближайшее время компания Xiaomi должна выпустить новую прошивку MIUI 11. По слухам, ее представят уже в середине августа. Сейчас в сети появился список смартфонов, которые получат обновление.

Согласно утечкам, официальная презентация прошивки состоится в сентябре. При этом первые смартфоны смогут обновиться на месяц позже – в октябре.

Интересно: Xiaomi официально представила Black Shark 2 Pro: характеристики и цена

Какие бновления будет содержать новая прошивка – пока неизвестно.

Смартфоны, которые получат MIUI 11 первыми:

  1. Mi 9 / Mi 9 EE / Mi 9 SE
  2. Mi Mix 3
  3. Mi CC9
  4. Redmi K20 / K20 Pro

Вторая волна обновления до MIUI 11:

  1. Mi CC9e
  2. Mi 8 / Mi 8 EE / Mi 8 SE
  3. Mi Mix 2s
  4. Mi Max 3
  5. Mi Note 3
  6. Mi 6
  7. Mi Play
  8. Mi 6X
  9. Redmi Note 7 / Note 7 Pro / Redmi 7
  10. Redmi Note 5

Третья волна обновления до MIUI 11:

  1. Mi Mix 2 / Mi Mix
  2. Mi Max 2
  3. Redmi 5 Plus / Note 5A
  4. Redmi 6 Pro
  5. Redmi S2
  6. Mi 5X / Mi 5c / Mi 5s Plus

Прошивка Xiaomi MIUI 11

Перечень смартфонов, которые получат MIUI 11

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
На Аляске растаял лед: экологи бьют тревогу
8 августа
257
Теги: Новости Техно Техно Интернет Xiaomi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
8 августа 10:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 4917
Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
8 августа 00:25 Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
259
Летняя презентация Samsung 2019: что представила компания – видео
7 августа 23:11 Летняя презентация Samsung 2019: что представила компания – видео
178
Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
6 августа 22:24 Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
337
Клоны Apple: недорогие телефоны, похожие на iPhone X
6 августа 16:04 Клоны Apple: недорогие телефоны, похожие на iPhone X
Ірина Полицька 8683
Новости
Больше новостей
Залиште відгук