Путин подписал закон об изоляции российского интернета

Президент России Владимир Путин подписал закон, известный неофициальными названиями "закон об изоляции российского интернета" или же "закон о суверенном интернете". В Кремле говорят, что закон должен обеспечить безопасное и устойчивое функционирование интернета на территории России.

16 апреля Госдума России приняла закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории страны. Закон предусматривает фактически изоляцию российского сегмента интернета. Большинство требований закона должны вступить в силу с 1 ноября.

Читайте также: По следам России: в Украине предлагают ввести криминал за распространение фейков в СМИ

Суть закона – расширение контроля власти России над интернетом. Закон приведет к тотальной государственной цензуре в российском сегменте интернета, уверяют критики. Ведь закон предусматривает расширение надзорных полномочий в интернете для российских спецслужб и возможности властей контролировать информацию.

Но российские власти убеждают, что говорится о защитной мере на случай, если США отрежут РФ от всемирной сети. Все якобы для того, чтобы российский сегмент интернета мог функционировать независимо от остального мира.

В таком случае контроль над всем российским сегментом интернета должна перейти к "Роскомнадзору". Это государственная структура, к фактическим функциям которой, в частности, относится цензура информации. Данный орган получит полномочия фильтровать весь контент российского интернета.

Но до возможного возникновения такой ситуации интернет-провайдеры будут обязаны направлять весь поток данных через серверы на территории России.