Работы Boston Dynamics полностью заменят складских рабочих

Boston Dynamics, лидер в области новаторской робототехники, заключил договор о сотрудничестве с разработчиком автономных складских систем Otto Motors. Вместе компании продемонстрируют возможности полной автоматизации оптовых баз.

Когда Boston Dynamics представила работа Handle в 2017 году, основатель стартапа Марк Райберт назвал его "кошмарным": "Было очевидно, что он захватит мир и уничтожит всех людей еще до конца года". Этого не произошло, но Handle нашел себе новую работу – грузить коробки на складе, рассказывает Inverse.

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Компания опубликовала новое видео, на котором робот ловко берет коробки из штабеля и грузит их на платформу Otto Motors. Скорость операций пока далека от идеала (работник склада точно справится быстрее), но нет никаких сомнений, что она может быть резко увеличена при доработоках системы. Компания начала продвигать своих роботов в складскую индустрию еще в прошлом году.

На видео робот Handle ставит ящики на паллеты автономного грузчика:

Мы построили опытный образец неоднородного флота роботов, которые выполняют заказы на оптовой базе, чтобы обеспечить гибкое решение для автоматизации складов,

– пояснил Кевин Бланкеспур, вице-президент Boston Dynamics.

Он не упомянул другие компании, с которыми Boston Dynamics также будет работать над автоматизацией индустрии. Ожидается, что к 2022 году стоимость этого сегмента рынка вырастет до 22 миллиардов долларов.

Марк Райберт, как и другие разработчики роботов, утверждает, что автоматизация складов пойдет на пользу рабочим, поскольку освободит их от опасной и скучной работы. Однако, реальность может оказаться совсем другой.

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