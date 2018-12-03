Ракета "Союз" успешно доставила астронавтов на орбиту: фото и видео запуска
3 декабря состоялся повторный запуск ракеты-носителя "Союз" с 3 астронавтами на борту. Запуск прошел успешно – капсулу с командой уже вывели на орбиту. Эти трое астронавтов должны заменить коллег на Международной космической станции.
Запуск стартовал в 13:31. Как и 11 октября, когда ракета "Союз-ФГ" попала в аварию, запуск происходил с космодрома "Байконур" в Казахстане. Все боковые блоки ракеты успешно отделились от центрального блока. Именно на этом этапе 11 октября произошла авария аналогичной ракеты.
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На Международную космическую станцию отправились американка Анна МкКейн от NASA, канадец Давид Сент-Жак и россиянин Олег Кононенко. Они должны заменить команду, в составе которой находятся Сергей Прокофьев, Серена Ауньон-Чанселлор и капитан Александр Герст.
Что такое МКС?Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и "Роскосмосом". Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.
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