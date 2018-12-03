Ракета "Союз" успешно доставила астронавтов на орбиту: фото и видео запуска

3 декабря состоялся повторный запуск ракеты-носителя "Союз" с 3 астронавтами на борту. Запуск прошел успешно – капсулу с командой уже вывели на орбиту. Эти трое астронавтов должны заменить коллег на Международной космической станции.

Запуск стартовал в 13:31. Как и 11 октября, когда ракета "Союз-ФГ" попала в аварию, запуск происходил с космодрома "Байконур" в Казахстане. Все боковые блоки ракеты успешно отделились от центрального блока. Именно на этом этапе 11 октября произошла авария аналогичной ракеты.

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На Международную космическую станцию отправились американка Анна МкКейн от NASA, канадец Давид Сент-Жак и россиянин Олег Кононенко. Они должны заменить команду, в составе которой находятся Сергей Прокофьев, Серена Ауньон-Чанселлор и капитан Александр Герст.

Earlier, @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko climbed aboard their launch vehicle ahead of their 6:31am ET liftoff to head to their new home on @Space_Station for a six-and-a-half-month mission. Watch live coverage: https://t.co/i3hRug3u5w pic.twitter.com/p6Tq9iv0mE — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

The three Exp 58 crew members are in their Soyuz MS-11 spacecraft now waiting for their 6:31am launch to the station today. Here they are seen arriving at the launch pad. #AskNASA https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/RlPkfDRsY9 — Intl. Space Station (@Space_Station) 3 грудня 2018 р.

Three space travelers, including two on their first flight, are set to launch to the @Space_Station for a six-and-a-half month mission. Seen here is @AstroAnnimal with the American flag on her arm in the capsule, poised to launch at 6:31am ET. Watch live: https://t.co/i3hRugl4X4 pic.twitter.com/TStUmiThDp — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 6:31am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko leaves Earth on six-hour journey to their new home on @Space_Station. Watch: https://t.co/i3hRugl4X4 pic.twitter.com/xrgYvSg8UQ — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 грудня 2018 р.

Что такое МКС?Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и "Роскосмосом". Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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