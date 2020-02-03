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Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip засветилась на "живом" видео

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Один из рендеров Samsung Galaxy Z Flip / 9to5Google

Еще до релиза гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip, его дизайн засветился на разных рендерах. Однако известный инсайдер Бен Гескин пошел еще дальше и опубликовал видео, которое демонстрирует работу устройства.

Что показано на видео

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Видео демонстрирует Galaxy Z Flip в том же фиолетовом корпусе, в котором он засветился ранее на различных изображениях.

В кадре четко видно два сенсора основной камеры и вспомогательный экран на внешней части корпуса. В раскрытом состоянии жабка Samsung напоминает классический современный смартфон с отверстием для фронталки в дисплее. Закрывается аппарат с характерным щелчком.

Демонстрация Samsung Galaxy Z Flip – смотрите видео

Характеристики смартфона

Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Z Flip получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 22:9, разрешением Full HD+ (2636x1080) и стеклянным покрытием. Работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 855+ в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Galaxy Z Flip также получит накопитель на 256 ГБ и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Основная камера в смартфоне представлена двумя модулями на 12 Мп.

Дата презентации и цена

Анонс Samsung Galaxy Z Flip запланирован на 11 февраля в расмках мероприятия Samsung Unpacked 2020. Ожидаемая стоимость новинки составляет 1 500 долларов (ориентировочно 36 500 гривен по курсу по состоянию на 3 февраля 2020 года).

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Samsung Смартфоны
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