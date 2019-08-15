Разбиваем надежды: "Почта России" вместо подарка доставила кучку мусора

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Икуми Накамура
Икуми Накамура / Getty Images

О "Почте России" шутят уже давно: то отправление придет на полгода позже, то с ним что-то случится. Однако, эти шутки не беспочвенны, так как креативный директор японской компании Tango Gameworks вместо подарка от российского фаната получила кучку мусора.

Икуми Накамура опубликовала в своем Twitter поистине жалобное видео. Интернет-звезда распаковывает посылку от фаната, но обнаруживает в коробке лишь эхо былого величия: по дороге из России в Японию керамический сувенир разбился.

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Женщина, впрочем, поблагодарила и за такой сюрприз И чтобы старания фаната не были напрасными, Икуми взялась за восстановление керамической фигурки, и уже преуспела в этом.


Восстановление подарка

Кто такая Икуми Накамура? Это креативный директор японской компании Tango Gameworks. Впервые женщина появилась на E3 во время презентации проекта Ghostwire: Tokyo и покорила сердца игроков. Пользователи массово подписываются на нее в соцсетях и купают в любви и внимании.

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Теги: Техно Новости России Игры Новости Техно Курьезные новости Япония
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