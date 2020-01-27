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Разработчики игр Cyberpunk 2077 и "Ведьмак" на грани банкротства

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Разработчики игры Cyberpunk 2077 на грани банкротства / Промо-материалы к игре Cyberpunk 2077

От переноса игр страдают не только фанаты, но и бюджеты издательств. По данным СМИ, польская студия CD Projekt может закрыться из-за того, что дату релиза Cyberpunk 2077 отложили.

Что случилось

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Портал GRYOnline.pl сообщил, что в издательстве уже прошла волна сокращений.

Предполагается, что CD Projekt подготовила массу рекламных материалов, но из-за переноса релиза они стали непригодны, и компания понесла убытки. В комментарии для PolskiGamedev.pl представители организации заявили, рассматривают пути решения ситуации.

Что будет с игрой, если компания закроется

CD Projekt выступает партнером большей компании CD Projekt RED, а также издателем Cyberpunk 2077 и многих других игр на территории Польши. Кто станет новым дистрибьютором, если компания закроется, неизвестно.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Разработчики долгожданной RPG объявили, что компания в любом случае выполнит обязательства по предварительному заказу, и косвенно подтвердили информацию о проблемах в CD Projekt.

Напомним, в октябре 2018 года ходили слухи, что CD Projekt на грани банкротства. Тогда польская редакция Business Insider выпустила большой аналитический материал, в котором подробно описала, что грозит студии. Похоже, опасения все-таки оправдались.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Игры CD Projekt Новости Техно Техно IT-бизнес
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