Разработчики скандальной Warcraft III: Reforged извинились перед фанатами

Почти через неделю после скандального релиза Warcraft III: Reforged ее авторы вышли на связь с игровой общественностью. Разработчики игры сочли необходимым принести свои извинения аудитории и раскрыли дальнейшие планы относительно судьбы ремейка.

Предыстория скандала с Warcraft III: Reforged

Интересно: Ошибки героев Grand Theft Auto V разобрал бывший профессиональный грабитель: видео

Скандал разгорелся после того, как Blizzard выпустила "улучшенную" версию безумно популярной игры Warcraft III в ночь с 28 на 29 января. Игроки получили, мягко говоря, не совсем то на что рассчитывали, поскольку разработчики пренебрегли своими обещаниями. Поэтому на Blizzard полился шквал критики, а рейтинг игры на Metacritic обвалили (сейчас он приближается к нулю и составляет 0,6).

Сначала Blizzard отмалчивались и не комментировали ситуацию. Однако впоследствии на скандал отреагировала аутсорс-студия Lemon Sky, которую также обвиняли в низком качестве римейка. Студия, выполняла работу по заказу Blizzard, отметила что все графические элементы, за которые они отвечали, делались по четким указаниям компании заказчика.

Извинения Blizzard

В конце концов и сама компания решила извиниться перед фанатами игры.

Мы следили за дискуссиями, которые бушевали вокруг игры в последние несколько дней. Мы хотим поблагодарить вас за фидбэк и поддержку. Для начала, мы хотели бы извиниться перед всеми, чьи ожидания не оправдались. Также мы поделимся нашими планами на Reforged,

– сообщили разработчики.

Команда Blizzard пообещала внести ряд изменений в игру. Вот что будет исправлено в первую очередь:

распределение нагрузки серверов;

цветовая палитра, которая отличается от оригинальных игр;

портреты, иконы, анимации, звуковые баги и пользовательский интерфейс;

в игре появится полноценная клановая система.

Большинство обновлений появится в игре вместе с ближайшим патчем, точную дату выпуска которого разработчики не сообщают – это произойдет в ближайшую неделю. Авторы игры заявили, что планируют длительную поддержку римейка. Кроме того, кат-сцены в игру точно не вернутся: по словам авторов, они решили "не уходить слишком далеко от оригинала".

Трейлер игры Warcraft III: Reforged

Возврат денег

Вместе с тем Blizzard облегчила процедуру возврата затраченных на Reforged денег геймерам, которые не намерены ждать исправления. Теперь рефанд можно оформить всего в несколько кликов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно