Разработчики скандальной Warcraft III: Reforged извинились перед фанатами
Почти через неделю после скандального релиза Warcraft III: Reforged ее авторы вышли на связь с игровой общественностью. Разработчики игры сочли необходимым принести свои извинения аудитории и раскрыли дальнейшие планы относительно судьбы ремейка.
Предыстория скандала с Warcraft III: Reforged
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Скандал разгорелся после того, как Blizzard выпустила "улучшенную" версию безумно популярной игры Warcraft III в ночь с 28 на 29 января. Игроки получили, мягко говоря, не совсем то на что рассчитывали, поскольку разработчики пренебрегли своими обещаниями. Поэтому на Blizzard полился шквал критики, а рейтинг игры на Metacritic обвалили (сейчас он приближается к нулю и составляет 0,6).
Сначала Blizzard отмалчивались и не комментировали ситуацию. Однако впоследствии на скандал отреагировала аутсорс-студия Lemon Sky, которую также обвиняли в низком качестве римейка. Студия, выполняла работу по заказу Blizzard, отметила что все графические элементы, за которые они отвечали, делались по четким указаниям компании заказчика.
Извинения Blizzard
В конце концов и сама компания решила извиниться перед фанатами игры.
Мы следили за дискуссиями, которые бушевали вокруг игры в последние несколько дней. Мы хотим поблагодарить вас за фидбэк и поддержку. Для начала, мы хотели бы извиниться перед всеми, чьи ожидания не оправдались. Также мы поделимся нашими планами на Reforged,
– сообщили разработчики.
Команда Blizzard пообещала внести ряд изменений в игру. Вот что будет исправлено в первую очередь:
- распределение нагрузки серверов;
- цветовая палитра, которая отличается от оригинальных игр;
- портреты, иконы, анимации, звуковые баги и пользовательский интерфейс;
- в игре появится полноценная клановая система.
Большинство обновлений появится в игре вместе с ближайшим патчем, точную дату выпуска которого разработчики не сообщают – это произойдет в ближайшую неделю. Авторы игры заявили, что планируют длительную поддержку римейка. Кроме того, кат-сцены в игру точно не вернутся: по словам авторов, они решили "не уходить слишком далеко от оригинала".
Трейлер игры Warcraft III: Reforged
Возврат денег
Вместе с тем Blizzard облегчила процедуру возврата затраченных на Reforged денег геймерам, которые не намерены ждать исправления. Теперь рефанд можно оформить всего в несколько кликов.
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