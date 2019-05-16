Redmi готовит к выпуску нового "убийцу флагманов": детали и первые фото на камеру

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Redmi K20 Pro: первые фото на камеру смартфона
Redmi K20 Pro: первые фото на камеру смартфона / Фото из открытых источников

Лишь недавно суббренд компании Xiaomi официально анонсировал выход смартфона Redmi K20, а теперь в сети появилось подтверждение существования Pro-версии. В соцсети Weibo опубликовали первое фото, которое сделали на еще неанонсированный смартфон.

Что известно о Redmi K20 Pro? Как сообщает Gizchina, Сан Чанс из отдела промышленных инвестиций Xiaomi опубликовал в социальной сети Weibo фотографию ребенка, в углу которой можно заметить небольшую надпись – Redmi K20 Pro AI Triple Camera.

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Это подтвердило существование Pro-версии флагманского Redmi K20 и наличие у него тройной основной камеры с функциями искусственного интеллекта.

Redmi K20 Pro
Снимок сделан на камеру Redmi K20 Pro

Из самого фото сложно делать какие-то выводы, так как оно доступно только в сжатом формате. По слухам, смартфон оснастят флагманским 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586. Остальные две камеры могут быть предназначены для портретной съемки, оптического приближения и сверхширокоугольной съемки.

Приветствие OnePlus. Кроме того, сотрудник индийского представительства Xiaomi поздравил OnePlus с презентацией нового флагмана и напомнил о скором выходе "убийцы флагманов 2.0", явно намекая на будущий Redmi K20 или Redmi K20 Pro.

Redmi K20 Pro
Redmi не упустила возможности пошутить над OnePlus

Напомним, что в прошлом году Xiaomi предлагала фанатам OnePlus купить более доступный Pocophone F1 с таким же процессором.

Дата презентации Redmi K20 и Redmi K20 Pro до сих пор не объявлена.


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Теги: OnePlus Новости Техно Смартфоны Техно Redmi Xiaomi
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