Redmi назвала дату анонса нового смартфона
Вскоре после масштабной утечке руководство бренда Redmi назвало официальную дату анонса смартфона Redmi 8. Судя по тизеру, который опубликовал китайский вендор, модель получит хорошую камеру и большой объем аккумулятора.
Дата анонса. Redmi представит преемника "семерки" уже 9 октября. Официальный тизер указывает на планы компании сделать акцент на автономности и возможностях камеры смартфона, сообщает Gizchina.
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Есть предположение, что вместе с Redmi 8 компания покажет и более продвинутый Redmi 8 Pro.
Тизер смартфона Redmi 8
Основные характеристики. Судя по ранее опубликованным утечкам, Redmi 8 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и процессор Snapdragon 439. Устройству приписывают 6,21-дюймовый дисплей с разрешением HD+, а также наличие около 4 ГБ оперативной памяти.
Производитель оборудует смартфон портом USB Type-C и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом.
Цена. Предполагаемая цена на базовую модель Redmi 8 составит около 225 долларов (примерно 5600 гривен). Смартфон будет доступен в трех цветах: красном, зеленом и голубом.
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