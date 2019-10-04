Redmi назвала дату анонса нового смартфона

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Redmi назвала дату анонса нового смартфона
Redmi назвала дату анонса нового смартфона / Фото из открытых источников

Вскоре после масштабной утечке руководство бренда Redmi назвало официальную дату анонса смартфона Redmi 8. Судя по тизеру, который опубликовал китайский вендор, модель получит хорошую камеру и большой объем аккумулятора.

Дата анонса. Redmi представит преемника "семерки" уже 9 октября. Официальный тизер указывает на планы компании сделать акцент на автономности и возможностях камеры смартфона, сообщает Gizchina.

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Есть предположение, что вместе с Redmi 8 компания покажет и более продвинутый Redmi 8 Pro.

Redmi 8
Тизер смартфона Redmi 8

Основные характеристики. Судя по ранее опубликованным утечкам, Redmi 8 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и процессор Snapdragon 439. Устройству приписывают 6,21-дюймовый дисплей с разрешением HD+, а также наличие около 4 ГБ оперативной памяти.

Производитель оборудует смартфон портом USB Type-C и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом.

Цена. Предполагаемая цена на базовую модель Redmi 8 составит около 225 долларов (примерно 5600 гривен). Смартфон будет доступен в трех цветах: красном, зеленом и голубом.

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Теги: Новости Техно Техно Redmi Цены Смартфоны
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