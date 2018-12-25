Рейтинг неудачников-миллиардеров от Forbes: кто его возглавил

Американское издание Forbes опубликовало рейтинг и антирейтинг миллиардеров мира. Последний возглавил CEO соцсети Facebook Марк Цукерберг. Именно его издание назвало самым большим неудачником года.

Об этом пишет ain.ua.

Так, по словам СМИ, в июле акции компании Facebook просели на 19%, уменьшив состояние Цукерберга на 15,4 миллиарда долларов. Среди главных факторов, которые повлияли на ситуацию с Facebook в этом году: слушания в Конгрессе, где Цукерберга допрашивали об утечке данных пользователей; раскрытие данных о том, что Facebook платил PR-компании за раскрутку негативных данных о Джордже Соросе, который критиковал сеть и другие.

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При этом рейтинг самых успешных миллиардеров возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Стоимость акции компании в сентябре поставила исторический рекорд.

В рейтинг успешных миллиардеров попали также Билл Гейтс, Илон Маск, Стив Балмер.

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