Революционная технология от Google снова утрет нос iPhone

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Google применила ARCore для измерения глубины кадра / Иллюстративное фото

iOS всегда несколько уступала Android своими возможностями. Однако, со временем в Купертино поняли, что выезжать только на стабильности платформы невозможно, ведь пользователя нужно удивлять функциональностью.

В Google это поняли сразу. Именно поэтому Android почти всегда оставался платформой, которая вводила новые функции даже тогда, когда они работали не совсем хорошо. Да, здесь сколько угодно можно говорить о стабильности iOS, однако, без ошибок и попыток прогресса не достичь.

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ARCore от Google

Касается она дополненной и виртуальной реальности. Тренд, который казалось бы заглох, однако, все чаще можно слышать о новых технологиях, возможностях и даже о том, что в ближайшее время именно гаджеты на базе AR и VR заменят смартфоны.

Компания обеспечила Android поддержкой алгоритмов определения глубины кадра с помощью фреймворка ARCore. Преимущество такого метода заключается в том, что для этого устройства не требуется даже телефото-камера, которая обычно необходима в таких случаях.

Как это работает

Дополненная реальность сканирует окружающее пространство под разными углами, определяя удаленность объектов в кадре. Как следствие – удается создать полноценную карту глубины. Это необходимо для того, чтобы более точно накладывать виртуальные объекты на объекты материального мира. Однако использовать эту технологию можно и с другой целью.

По сути, методика сканирования пространства, которую предлагает ARCore, работает по принципу ToF-сенсоров. Это специальные датчики, излучающие невидимый для человеческого глаза пучок света, который сталкивается с объектами и, отталкиваясь от них, возвращается обратно.

Датчики фиксирует время, которое понадобилось лучу, чтобы выполнить свой путь, и определяет не только степень удаления объекта, но и его форму. Именно поэтому ToF-сенсоры считаются сегодня наиболее совершенным механизмом распознавания лица, поскольку они до мельчайших подробностей считывают рельеф лица пользователя.

Демонстрация работы ARCore:

Что это дает

При должном развитии дополненной реальности Google могла бы научить обычные камеры смартфонов распознавать лица, не говоря уже о том, чтобы делать портретные фотографии на одиночную камеру.

Однако не стоит надеяться на то, что в ближайшее время распознавание лиц будет осуществляться с помощью дополненной реальности. Компании Google это не выгодно, поскольку в ее распоряжении есть собственная аппаратная технология распознавания лица. По крайней мере пока рынок заполонили смартфоны.

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Автор: Михаил Года
Теги: Смартфоны Техно Новости Техно Гаджеты Google
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