Россияне готовят Vodafone Ukraine к продаже: кому достанется компания

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Россияне готовят Vodafone Ukraine к продаже
Россияне готовят Vodafone Ukraine к продаже / Фото из свободных источников

Компанию Vodafone Ukraine – второго по величине мобильного оператора в Украине – может купить азербайджанская компания Bakcell. Заметим, сейчас Vodafone принадлежит российской компании АФК "Система".

Что известно о смене собственников компании? О таком развитии событий изданию "Лига.Tech" сообщила госуполномоченная Антимонопольного комитета Мария Процишен.

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Чиновница подтвердила, что в АМКУ поступила заявка на концентрацию Vodafone Ukraine от компании Bakcell (Баку). Кроме того, ранее в сети уже появлялась информация, что украинской компанией заинтересовался другой игрок из Азербайджана – Azercell. Однако позже в Azercell опровергли эту информацию.

Сейчас в компании Vodafone Ukraine не комментируют информацию о смене собственника.

Что известно про Bakcell? Это оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Компания основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB. Пока в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тысяч базовых станций, охватывает 93% территории (за исключением оккупированных территорий) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 миллионов человек.

Что известно о Vodafone Ukraine? Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 миллионов абонентов. Компания входит в Группу МТС (через два промежуточных юридических лица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Азербайджана Новости Техно Техно IT-бизнес
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