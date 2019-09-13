С кем, когда и как: мобильные приложения собирают информацию о сексе пользователей

Некоторые мобильные приложения для отслеживания менструации собирают данные о половой жизни пользователей и передают ее Facebook. Полученные данные рекламодатели могут использовать для контекстной рекламы.

Как пишет Science alert, речь идет о приложении для отслеживания менструации Maya и MIA Fem.

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Они передают Facebook информацию о дне и времени, когда пользователь занимался сексом, тип контрацепции, настроение, эякуляцию и тому подобное.

Детали. В сети обнаружили незащищенную базу данных с миллионом отпечатков пальцев. Эти данные работодатели могут использовать для дискриминации, а рекламодатели – для таргетирования контента.

Как свидетельствуют результаты исследования Privacy International, данные могли использовать работодатели и страховые компании для дискриминации женщин.

Информацию передают через комплект программного обеспечения Facebook – продукт, который позволяет разработчикам создавать приложения для конкретных операционных систем, отслеживать аналитику и тому подобное.

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