С кем, когда и как: мобильные приложения собирают информацию о сексе пользователей

78 Читати новину українською
Приложения собирают информацию о сексе пользователей
Приложения собирают информацию о сексе пользователей

Некоторые мобильные приложения для отслеживания менструации собирают данные о половой жизни пользователей и передают ее Facebook. Полученные данные рекламодатели могут использовать для контекстной рекламы.

Как пишет Science alert, речь идет о приложении для отслеживания менструации Maya и MIA Fem.

Может заинтересовать: Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция

Они передают Facebook информацию о дне и времени, когда пользователь занимался сексом, тип контрацепции, настроение, эякуляцию и тому подобное.

Детали. В сети обнаружили незащищенную базу данных с миллионом отпечатков пальцев. Эти данные работодатели могут использовать для дискриминации, а рекламодатели – для таргетирования контента.

Как свидетельствуют результаты исследования Privacy International, данные могли использовать работодатели и страховые компании для дискриминации женщин.

Информацию передают через комплект программного обеспечения Facebook – продукт, который позволяет разработчикам создавать приложения для конкретных операционных систем, отслеживать аналитику и тому подобное.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Наличный курс валют 13 сентября: доллар продолжает падать, а евро дорожает
13 сентября
789
Теги: Техно Новости Техно Интернет Здоровье Женское здоровье Секс Приложения Facebook
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
12 сентября 10:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 3921
Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети
11 сентября 13:08 Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети
1615
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
10 сентября 20:03 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
1853
Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
9 сентября 09:01 Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
651
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
8 сентября 22:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
1673
Новости
Больше новостей
Залиште відгук