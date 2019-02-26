Samsung может переименовать линейку флагманских смартфонов

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / blog.comfy.ua

Компания Samsung намерена изменить названия своих флагманских линеек Galaxy S и Galaxy Note. Поэтому смартфон Samsung Galaxy S10, который представили 20 февраля, может стать последним в этой линейке.

Как пишет SamMobile, такое название существует с 2009 года.

Как известно, после презентации Galaxy S9 во время выставки MWC 2018 глава мобильного подразделения Samsung Донг Джин Кох намекал на вероятную смену названия флагмана линейки.

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Почему решили изменить. В компании опасаются, что после десятки, пользователям будет сложно произносить названия телефонов, оканчивающиеся на 11, 12, 13 так далее. Поэтому решили придумать простые наименования.

Однако, должны подчеркнуть, что это только слухи. И эта информация пока не получила официального подтверждения.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Samsung Galaxy S10 Samsung
Источник: 24 Канал
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