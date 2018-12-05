Samsung показала очень странный 5G-смартфон: фото

51 Читати новину українською
Samsung показала очень странный 5G-смартфон
Samsung показала очень странный 5G-смартфон / Фото из открытых источников

На нынешнем событии Snapdragon Tech Summit американская компания Qualcomm уделила большое внимание развитию сотовой сети пятого поколения. В свою очередь партнер Qualcomm в разработке 5G – компания Samsung – даже продемонстрировала смартфон с поддержкой 5G.

Об этом сообщает Phone Arena.

Читайте также: Эксперты назвали лидеров по продажам смартфонов

Кроме поддержки 5G, он получил необычную особенность – вырез экрана расположен в правом верхнем углу, как и фронтальная камера. При этом самая верхняя кромка достаточно широкая и непонятно, зачем понадобился вырез. Устройство имеет размеры примерно с Galaxy Note 9.

Samsung 5G-смартфон
Samsung 5G-смартфон

Samsung 5G-смартфон
Samsung 5G-смартфон получил странный вырез в экране

Стоит отметить, что Samsung не сообщала, что планирует коммерческий запуск устройства. Вполне вероятно, что этот смартфон – лишь инженерный образец для демонстрации работы сети пятого поколения.

Samsung 5G-смартфон
Samsung 5G-смартфон получил фронтальную камеру сбоку

Отметим, что Qualcomm анонсировала на саммите флагманский процессор Snapdragon 855, который стал первой коммерческой мобильной платформой с поддержкой 5G.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Samsung Qualcomm
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
4 декабря 18:27 Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
98
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
3 декабря 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
1456
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 706
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 956
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
1 декабря 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 8845
Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
1 декабря 14:02 Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
Блог Медіа 548
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук