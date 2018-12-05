Samsung показала очень странный 5G-смартфон: фото

На нынешнем событии Snapdragon Tech Summit американская компания Qualcomm уделила большое внимание развитию сотовой сети пятого поколения. В свою очередь партнер Qualcomm в разработке 5G – компания Samsung – даже продемонстрировала смартфон с поддержкой 5G.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Кроме поддержки 5G, он получил необычную особенность – вырез экрана расположен в правом верхнем углу, как и фронтальная камера. При этом самая верхняя кромка достаточно широкая и непонятно, зачем понадобился вырез. Устройство имеет размеры примерно с Galaxy Note 9.



Samsung 5G-смартфон



Samsung 5G-смартфон получил странный вырез в экране

Стоит отметить, что Samsung не сообщала, что планирует коммерческий запуск устройства. Вполне вероятно, что этот смартфон – лишь инженерный образец для демонстрации работы сети пятого поколения.



Samsung 5G-смартфон получил фронтальную камеру сбоку

Отметим, что Qualcomm анонсировала на саммите флагманский процессор Snapdragon 855, который стал первой коммерческой мобильной платформой с поддержкой 5G.

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