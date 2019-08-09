Samsung пошутила над iPhone из-за отсутствия отверстия для наушников, но потом удалила ролик

Компания Samsung ранее высмеивала устройства Apple из-за того, что они лишились стандартного 3,5-миллиметрового отверстия для наушников. Даже снимала рекламные ролики, в котором смеялась над iPhone.

Однако, сейчас эти рекламные ролики удалили. Произошло это после презентации нового поколения Galaxy Note. Так, Samsung Galaxy Note10 тоже не получил традиционного разъема для наушников.

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Следовательно теперь пользователи Samsung тоже вынуждены использовать переходник для наушников или перейти на беспроводные.

Потому вполне логично, что компания отказалась от этой рекламы.

О чем реклама. В ролике Samsung пользователь iPhone разочаровывается в своем смартфоне, потому что он имеет недостаточную защиту от влаги и не имеет 3,5-миллиметрового отверстия для наушников, поэтому вынужден использовать переходник. В результате этот пользователь переходит на смартфон от Samsung.

Samsung троллит iPhone

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