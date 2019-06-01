Samsung выпустит зарядку для смартфонов рекордной мощности: что об этом известно

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Samsung выпустит зарядку для смартфонов рекордной мощности
Samsung выпустит зарядку для смартфонов рекордной мощности / 4pda

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске двух новых контроллеров питания USB Type-C. Фишкой новинок стала высокая мощность по сравнению со стандартными аксессуарами для смартфонов, достигающая 100 Вт.

Зарядные устройства нового типа будут выпускаться для смартфонов и других устройств – планшетов, ноутбуков и мониторов. Новинки соответствуют стандарту USB-PD 3.0 и обеспечивают выходную мощность зарядного устройства до 100 Вт (20 В / 5 А). Встроенная память eFlash предназначена для обновления прошивки контроллеров. Обе микросхемы получили защиту от перенапряжения. Об этом сообщает Samsung.

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В чем особенность новинки. Samsung SE8A – первое решение в отрасли, что объединяет контроллер питания и элементы обеспечения безопасности в одном чипе. Уникальные возможности микросхемы – хранение ключа безопасности, а также кодирование и декодирование конфиденциальных данных. Чип также поддерживает технологию USB Type-C Authentication, которая предотвращает возможное утечки информации при использовании неавторизованных аксессуаров.

Нова зарядка отримає захист від неавторизованих пристроїв
Новая зарядка получит защиту от неавторизованных устройств

Samsung MM101 поддерживает алгоритм симметричного шифрования Advanced Encryption Standard (AES) для аутентификации продукта и получил датчик определения влажности окружающей среды для безопасной зарядки устройств.

Когда поступит в продажу. Контроллер MM101 в настоящее время проходит предрелизное тестирование, а SE8A уже поступил в серийное производство. Первые зарядные устройства на базе новых микросхем объявят чуть позже. Такое же сверхмощное зарядное устройство ранее анонсировала и компания Xiaomi.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Samsung
Источник: Техно 24
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