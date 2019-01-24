Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24

2019 год только начался, а производители смартфонов уже объявили о нескольких громких презентациях. Большинство из них состоятся в рамках выставки MWC 2019, однако для некоторых даже организуют отдельное мероприятие.

Техно 24 подготовил для вас подборку самых ожидаемых смартфонов, которые могут представить в 2019 году.

Samsung Galaxy S10

В последнее время в сети появляется все больше слухов о будущих смартфонах южнокорейского производителя серии Galaxy S10. Инсайдеры "слили" в сеть буквально все: от концептов смартфона и его характеристик до стоимости.

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По слухам, новые устройства получат процессоры Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855 в зависимости от региона продаж. В серии будут доступны три модели: 6,1-дюймовая базовая, продвинутая 6,4-дюймовая версия Plus и более доступная с плоским 5,8-дюймовым дисплеем. Все три модели получат OLED-дисплеи с разрешением 2K +. Основная камера будет двойная у Galaxy S10 Lite и тройная у Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus.



Samsung Galaxy S10 Plus

Все Samsung Galaxy S10 получат экраны Infinity O с точечным вырезом под фронтальную камеру. Смартфоны смогут заряжать другие гаджеты беспроводным способом. Также отмечается встроенный под экран сканер отпечатков пальцев.

Презентация линейки флагманов Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля во время специального мероприятия Unpacked. Корейский гигант анонсирует новинки за неделю до Mobile World Congress в Барселоне. Кроме того, в Сети появилась информация о вероятной цене новинок. По данным инсайдеров, они окажутся в средне-высоком ценовом диапазоне и их стоимость стартует от 908 долларов и остановится на отметке 1 818 долларов.

Pocophone F2

Еще до презентации Pocophone F1 от китайской компании Xiaomi наделал немало шума. Новинка стала доступной альтернативой флагманам других компаний, ведь работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и оперирует 6 ГБ оперативной памяти. При этом стоимость новинки всего 9 999 гривен.



Вероятный рендер смартфона Pocophone F2

Соответственно, от преемника Pocophone F1 ожидают не менее гармоничного сочетания характеристик и цены. По информации из различных источников известно, что Pocophone F2 получит новенький топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, хотя некоторые инсайдеры сообщают, что по части “железа” новинка не претерпит существенных изменений.

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Кроме того, Pocophone F2 получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях, объем внутреннего накопителя составит 64, 128 или 256 ГБ. Заявленная емкость аккумулятора – 3 800 мАч. Диагональ экрана не называется, но есть основания считать, что сканер отпечатков пальцев будет размещен под дисплеем.

Обзор Pocophone F2 – смотрите видео

Pocophone F2 получит тонкие боковые рамки и минимальные отступы в верхней и нижней частях экрана.

По неподтвержденной информации, новинку представят уже во втором квартале 2019 года. Однако цена "самого дешевого смартфона на базе Snapdragon 855" пока не сообщается.

Samsung Galaxy Flex

В нашем списке самых ожидаемых смартфонов 2019 оказалась еще одна новинка от южнокорейского производителя. Samsung Flex показали еще осенью на мероприятии Samsung W2019. Однако полноценной презентации не получилось и на картинках показали лишь прототип гибкого смартфона.

По имеющимся данным, смартфон получил два дисплея – гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который доступен для использования, когда смартфон сложен.



Гибкий смартфон Samsung Galaxy Flex уже продемонстрировали, однако еще официально не представили

Внешний дисплей – 4,58-дюймовый с соотношением сторон 21:9, с разрешением HD + (840 х 1960 пикселей) и плотностью изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2:3, разрешение QXGA + (1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.

Samsung Galaxy Flex будет стоить от 1 500 до 2 000 фунтов стерлингов (около 51 500 – 68 700 гривен). Такой ценник кажется совершенно безумным, однако учитывая то, что новейший флагман Samsung Galaxy Note 9 в самой топовой комплектации стоит 39 999 гривен, такая цена становится все более вероятной.

Презентация Samsung Galaxy Flex – смотрите видео

По информации из разных источников Samsung Galaxy Flex поступит в продажу в начале лета 2019 года или уже в 2020 году. Полноценная же презентация новинки запланирована в рамках выставки MWC 2019 в конце февраля.

Sony Xperia XZ4

Только в августе 2018 года японская компания представила свой новенький флагман Sony Xperia XZ3. Он получил значительные изменения в дизайне и усовершенствованную камеру. Однако производитель решил не отходить от традиций и уже в феврале на MWC 2019 представит новый флагман – Sony Xperia XZ4.

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Диагональ дисплея Sony Xperia XZ4 составит 6,5 дюйма. Что касается железной начинки, аппарат, вероятно, получит топовый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель объемом до 256 ГБ.

Кроме того сообщается, что смартфон оснастят основной камерой, которая состоит из трех датчиков и аккумулятором на 3 900 миллиампер часов.

Обзор смартфона Sony Xperia XZ4 – смотрите видео

К слову, смартфон Sony Xperia XZ4 со Snapdragon 855 набрал почти 400 000 баллов в AnTuTu. Это значительно больше, чем показывают лучшие модели, работающие на предшественнике Snapdragon 855 – Snapdragon 845.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi известна своими флагманами, которые доступны по низким ценам. Китайцы стараются выпускать смартфоны чуть ли не каждый месяц. Однако одним из самых ожидаемых в этом году является Xiaomi Mi 9.

Прошлогодняя модель – Xiaomi Mi 8 – получил немало положительных и отрицательных отзывов, однако он однозначно считается одним из лучших смартфонов, которые представили, в 2018 году.



Неофициальный рендер смартфона Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 будет работать на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Оперативная память устройства составит 6,8 или 10 ГБ, а встроенное хранилище будет иметь объем до 512 ГБ.

По слухам, Xiaomi Mi 9 получит 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей. Устройство является почти безрамочным – экран занимает 95% от всей лицевой поверхности корпуса. Кроме того, он оборудован камерой с тройным основным 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 и встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев.



По другим данным, Xiaomi Mi 9 станет абсолютно безрамочным

Аккумулятор имеет емкость 3 700 мАч, поддерживает беспроводную и быструю зарядку Quick Charge 5.0. Также указывается возможная поддержка сотовых сетей пятого поколения – 5G.

Представят новинку во втором квартале 2019 года, однако пока это лишь догадки инсайдеров, точную дату Xiaomi пока еще объявила.

Nokia 9 Pure View

В этом году компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia решила удивить всех и выпустить устройство с пятью основными камерами. Однако не только количество камер может привлечь внимание пользователей, но и их расположение. Камеры Nokia 9 Pure View разместят в виде "цветочка" на задней панели устройства.

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Основная камера будущей новинки получит основной сенсор на 24 Мп, два на 20 Мп и еще два по 12 мегапикселей. Фронтальный модуль будет представлен 12-мегапиксельным датчиком.

Nokia 9 PureView будет работать на топовом, правда прошлогоднем, процессоре Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной и со 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Диагональ экрана составит 5,99 дюйма. Сканер отпечатков пальцев, вероятнее всего, встроят в экран. Емкость батареи составит 4150 мАч, которая может поддерживать беспроводную зарядку.



Рендеры смартфона Nokia 9 PureView

Будущий флагман Nokia будет сначала запущен на европейском рынке. Цена телефона составит 749 евро (24 700 гривен) и 799 евро (26 400 гривен) в зависимости от рынка.

Презентацию Nokia 9 PureView запланировали в рамках выставки MWC 2019, которая пройдет с 25 до 28 февраля. Однако вероятность анонса новинки именно на этом событии незначительная, ведь в течение 2018 года HMD Global неоднократно сообщала об анонсе Nokia 9, который так и не состоялся.

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