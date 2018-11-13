Самые популярные приложения среди украинцев – рейтинг

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Какими приложениями пользуются украинцы
Какими приложениями пользуются украинцы / itechua.com

Согласно данным исследования TNS Kantar CMeter: Mobile Apps, в октябре самым популярным приложением на Android-смартфонах украинцев стал Viber. Им пользуются 96,4% пользователей.

Об этом сказано на сайте tns-ua.com.

На втором месте приложение YouTube – 91,7% пользователей. А тройку лидеров замыкает Chrome (90,7%).

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Далее идет почта Gmail с 83,9 %. На пятой строчке Facebook (78,5%). Интересно, что на 7 месте в рейтинге украинцев – приложение Приват24 (68,8%). На 9 месте – Instagram (60,5%). А десятку закрывает приложение OLX (45,8%).

Интересно, что приложение российской соцсети "Вконтакте", которая сейчас запрещена в Украине, опустилось в этом рейтинге, но все же занимает 15 место на гаджетах украинцев.

Найпопулярніші додатки серед українців

Самые популярные приложения среди украинцев

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Теги: Приложения Техно Смартфоны
Источник: Техно
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