Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями

Вечером 13 марта пользователи по всему миру начали жаловаться на то, что не работает Facebook, ни его дочерней сервис Instagram. В корпорации заявили, что о проблеме знают и уже работают над решением. По состоянию на 15 марта проблему полностью не ликвидирована.

Где исчез доступ к Instagram и Facebook

Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, проблемы с работой Instagram возникли у пользователей из Британии, Испании, Италии, Нидерландов, Греции, Венгрии и России. Что касается Украины, то больше всего проблем с соцсетью было в Киеве и Харькове.

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Facebook работал со сбоями в Великобритании, Франции, Испании, Италии, Австрии, Польше и России. Украинских пользователей сбой практически не задел.

Что случилось

Большинство пользователей Instagram и Facebook не могли публиковать записи, а также отправлять или получать сообщения. Также произошел сбой в работе декстопнои версии Facebook Messenger. В Instagram не загружались "истории".



Где не работает Facebook

В Facebook сразу исключили вероятность DDoS-атаки, заявив лишь, что работают над решением проблемы, которая вызвала глобальный технический сбой в Facebook и Instagram.



Где не работает Instagram

На следующий день, 14 марта, в администрации компании заявили, что проблема решена. Сбой произошел из-за изменения конфигурации сервера.

Мы уже решили вопрос и наши системы восстанавливаются. Нам очень жаль за причененные неудобства и мы ценим ваше терпение,

– написали в Facebook.

А пока "система обновлялась" пользователи продолжали страдать из-за лаги соцсетей. По состоянию на 15 марта видим, что проблема до сих пор полностью не решена, однако ситуация значительно лучше, чем в прошлые сутки.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) 14 березня 2019 р.

Самый серьезный сбой

СМИ сообщают, что для Facebook этот сбой стал самым серьезным за всю историю соцсети. До этого, самая большая проблема у компании была в 2008 году.

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Между тем, пока Марк Цукерберг (CEO Facebook) подсчитывает убытки, Павел Дуров имеет причину для радости. Только за сутки, пока Facebook работал со сбоями, мессенджер Telegram существенно нарастил аудиторию. Количество пользователей увеличилось на 3 миллиона человек.

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