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Сбой в работе Приват 24: в чем дело

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Приват 24 снова не работает
Приват 24 снова не работает / Иллюстративное фото

В работе популярного банкингового сервиса Приват24 произошел масштабный сбой. Пользователи приложения жалуются на то, что они не могут сделать переводы и платежи, и даже пройти авторизацию.

Сервис перестал номально работать в среду, 27 мая, около 17:00. Об этом сообщает Информатор Tech.

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Что именно не работает

Пользователи сервиса от Приватбанк начали жаловаться в сети на разнообразные сложности с Приват 24. Кое-кто не смог проверить баланс – приложение показывало нули или вовсе не отображались карты.

Десктопная версия сервиса тоже не работает должным образом – пользователи, которые смогли пройти авторизацию, не могут сделать никаких действий по счетам, у них не отображался список карт, корзина и другие вкладки.

При любой попытке проведения платежа пользователи видят ошибку "Request failed with status code 504".

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Что говорят в Приватбанке

Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга подтвердил, что в работе сервиса Приват 24 произошел небольшой технический сбой. Он также добавил, что специалисты уже работают над решением этой проблемы, и в ближайшее время все сервисы возобновят работу.

Автор: Михаил Года
Теги: Приложения Приватбанк Новости Техно Интернет Техно
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