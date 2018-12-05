Секреты PlayStation Classic: новую консоль можно "взломать" за несколько секунд

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PlayStation Classic можно "взломать" за несколько секунд
PlayStation Classic можно "взломать" за несколько секунд / unsplash

Старт PlayStation Classic вышел не очень успешным, но народные умельцы сумели подлить еще больше масла в огонь недовольства пользователей. Как оказалось, для доступа к настройкам эмулятора не нужно обладать виртуозными навыками, достаточно лишь подключить клавиатуру, и приставка откроет свои секреты.

Об этом сообщает 4PDA.

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На днях Digital Foundry сетовала на то, что PlayStation Classic – сплошное разочарование, в том числе из-за технических ограничений и удручающе низкой производительности. В случае с обычной консолью или ПК эту проблему можно было бы попытаться решить с помощью расширенных настроек, но этой функции у гаджета просто нет.

Автор канала RETRO GAMING ARTS опубликовал видео, в котором он демонстрирует, что нужное меню все же есть, вот только доступ к нему скрыт. Блогер и его коллега смогли открыть меню эмулятора после того, как подключили к Classic USB-клавиатуру и нажали ESC.

Энтузиасты "взломали" PlayStation Classic – смотрите видео

 

Наверное, самая интересная из выявленных функций – смена регионов PAL и NTSC, что потенциально должно приводить к ускорению игр. Впрочем, подтверждений того, что доступ к этой функции открывает какие-то действительно впечатляющие возможности, пока нет. Однако вполне вероятно, что это мотивирует других энтузиастов бросить все силы на изучение особенностей консоли, и вскоре умельцы запустят на ней не только установленные тайтлы.

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Теги: Техно Гаджеты Sony PlayStation Игры Кибербезопасность
Источник: Техно
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