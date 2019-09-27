Сколько готовы доплачивать работодатели за знание английского: интересная инфографика

Владение английским языком поможет не только получить хорошую работу, но зарабатывать гораздо больше. Об этом свидетельствуют данные портала для поиска работы hh.ua.

Как показывает анализ вакансий, размещенных с января до середины 2019 года, требование владения английским языком в каждой пятой вакансии.

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Зачастую знания иностранного языка требуют в вакансиях в сфере IT. Также знание английского требуют от менеджеров по работе с клиентами и интернет-маркетологов.

Более трети работодателей не уточняет, на каком уровне сотрудник должен владеть английским языком. Одинаково востребованы уровни Intermediate и Upper Intermediate – на них приходится по 18% всех размещенных вакансий.

Требования английского в вакансиях

А вот требование владеть английским на уровне Fluent и Advanced случается реже. Владение английским на начальном уровне (beginner) почти не указано в вакансиях.

Сколько доплачивают за знание английского. Среднюю заплату без условий по поводу английского предлагают зарплату от 10 тысяч гривен. При этом с английским можно претендовать на такие зарплаты:

Владение английским без указания необходимого уровня – от 16 400 гривен (+64% к средней начальной зарплатые). Уровень Intermediate – вакансии с зарплатами от 17 500 гривен (+75% к средней начальной зарплате). Уровень Advanced – вакансии с зарплатами от 22 500 гривен (+125% к средней начальной зарплате).

Какой уровень английского указывают украинцы в резюме

Интересно, что 27% пользователей, которые искали работу в 2019 году, указали знание иностранного языка на совершенном уровне, еще по 18% указывают продвинутый и средне-продвинутый уровень.

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