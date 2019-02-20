Сколько украинцев пользуются интернетом – познавательная статистика

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Сколько украинцев пользуются интернетом
Сколько украинцев пользуются интернетом / unsplash.com

Сейчас в Украине пользуются интернетом 26 миллионов человек. В эту цифру входят абоненты мобильных и проводных подключений. Эти данные предоставила Государственная служба статистики Украины.

Беспроводное подключение выбрали 20 миллионов пользователей, при этом фиксированным доступом пользуются 5,3 миллиона пользователей.

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Для сравнения, в 2017 году в Украине было 23,6 миллионов абонентов. В ведомстве уточнили, что стало больше пользователей беспроводной сети.

Кроме того, в Украине насчитали 53,9 миллиона абонентов мобильной связи и 2,2 миллиона пользователей кабельного ТВ.

Уже почти год украинцы могут пользоваться мобильным 4G интернетом. О его преимуществах смотрите в видео.

 

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Теги: Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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