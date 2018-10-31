Глава подразделения Honor Чжао Минг опубликовал подборку фотографий еще не анонсированного смартфона Honor Magic 2. Отметим, главной особенностью смартфона должен стать форм-фактор, в котором выполнена новинка – слайдер.

Об этом сообщает MyDrivers.

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На фото хорошо видна главная особенность новинки – механизм слайдера. При смещении модуля с экраном вниз, пользователь получает доступ к фронтальной камере. Интересно, что смартфон показан с фирменным защитным чехлом, которое никак не мешает слайдеру.



Honor Magic 2 показали на "живых" фото

Из более ранних утечек известно, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + (2340 × 1080 пикселей), основной тройной камерой со стандартным модулем на 16 Мп, вспомогательным модулем на 24 Мп и телефотомодулем на 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и модулями (Time of Flight) 20 + 2 Мп, которые определяют дальность до объектов и используются в функции распознавания пользователей по лицу. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей.



Honor Magic 2 получит 6,4-дюймовый дисплей

Аппаратной основой смартфона стал топовый процессор Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти.



Honor Magic 2 представят 31 октября

Honor Magic 2 получит аккумулятор мощностью 3 400 миллиампер часов. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Отметим, презентация Honor Magic 2 состоится сегодня, 31 октября, на две недели позже анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro.

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