Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 может получить дисплей из революционно нового материала

Смартфон Samsug Galaxy Fold часто критикуют за пластиковый дисплей, который неудобен в использовании и легко повреждается. Возможно, новое сложное устройство избежит этих проблем благодаря экрану из гибкого стекла.

На прошлой неделе в сети появились снимки, которые якобы демонстрируют новый гибкий смартфон Samsung. Гаджет напоминает Galaxy S10, однако может складываться пополам. Компания на фотографии никак не отреагировала.

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"Лягушка" от Samsung

Слухи о смартфоне-лягушке от Samsung распустил известный инсайдер под ником Ice Universe. Он заявил, что устройство получит дисплей с ультратонким стеклом. Свой вывод Ice Universe сделал на основе изображений экрана, который выглядит слишком гладким для пластикового и не имеет характерных морщин на сгибе, сообщает Engadget.

Революционный материал

Идея создать гибкий смартфон со стеклянным экраном кажется фантастической, но теоретически ее можно реализовать. Возможно, Samsung уже работает над этим. По крайней мере, компания подала заявку на товарный знак "Samsung Ultra Thin Glass". Это хорошо соответствует тому энтузиазму, с которым компания развивает сложные устройства.

Стеклянный гибкий дисплей станет важным шагом в развитии гибких устройств. Он сделает их более прочными и приятными на ощупь. По некоторым данным Apple планирует выпустить гибкий iPhone только после того, как гибкое стекло получит широкое применение.

Стоит отметить, что предположения Ice Universe нередко оказываются правдивыми. Например, он предсказал особенности расположения камеры Huawei и управление жестами в Pixel 4. Однако, делать выводы на основе неподтвержденных снимков, которые могут даже не касаться новой модели Samsung, преждевременно.

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