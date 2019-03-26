Смартфоны Xiaomi получат поддержку сверхмощной зарядки

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Super Charge Turbo будет заряжать смартфоны за 17 минут
Super Charge Turbo будет заряжать смартфоны за 17 минут / Скриншот с видео

Наиболее производительные технологии быстрой проводной зарядки используются в смартфонах Huawei Mate 20 Pro (SuperCharge с мощностью 40 Вт) и Oppo Find X (SuperVOOC с мощностью 50 Вт). Однако уже 26 марта компания Xiaomi может представить разработку, которая побьет все предыдущие рекорды мощности.

Что известно о зарядке? Как сообщает PhoneArena, подробности о Super Charge Turbo нам еще предстоит узнать, но на данный момент уже известно, что мощность совместного зарядного устройства составит 100 Вт.

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Согласно тизерному видеоролику, смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку, будет заряжаться от такого адаптера с 0% до 50% всего за 7 минут, а остальные подберет за 10 минут. Таким образом, полностью зарядить аккумулятор от 0% можно будет за 17 минут.

Как работает быстрая зарядка от Xiaomi – смотрите видео

Смартфон может получить поддержку быстрой зарядки? Пока не уточняется, в какой будущей модели смартфона Xiaomi будет впервые реализована технология Super Charge Turbo. Из новинок, ожидаемых в текущем году, наиболее вероятным кандидатом может стать Mi Mix 4.

Но не исключено, что производитель решит подождать до анонса Mi 10, который согласно хронологии флагманского семейства Mi, должен состояться в конце зимы или весной следующего года.

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi Новости Техно Смартфоны
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