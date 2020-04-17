Sony будет выпускать PlayStation 5 ограниченным тиражом первый год – Bloomberg

Sony не планирует откладывать выпуск консоли PlayStation 5, который запланирован на конец 2020 года, но собирается в первый год выпустить гораздо меньше приставок, чем в случае с PS4.

В Sony оценили, что к концу марта 2021 года реально продать от 5 до 6 миллионов приставок. За аналогичный период было реализовано 7,5 миллионов консолей PS4, сообщает Bloomberg.

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Какова ситуация с релизом консоли

Компания прогнозирует намного ниже спрос на PS5 в связи с тем, что приставка будет иметь высокие технические характеристики, а следовательно высокую цену. Такой фактор, как пандемия коронавируса, сказался, скорее, на рекламной стороне дела, но не на производстве консоли.

Планируемой ценой PS5 называют сумму от 499 долларов до 549 долларов. PS4 стоила 399 долларов. По мнению аналитиков из Bloomberg Intelligence, PS5, и Xbox Series X будет стоить в районе 450 долларов.

Источники подтвердили, что Sony будет опираться на PS4 и PS4 Pro, чтобы привлечь больше новых пользователей, пока количество консолей 5-го поколения не будет доведено до значительной отметки. После этого планируется более активное продвижение PS5. Пока же ценники на PS4 и PS4 Pro могут снизить.

Как повлияет пандемия на продажи PS5

Коронавирус может сказаться на производственных планах компании в будущем. Пока сотрудники Sony работают дома, и совет директоров компании не смог собраться в марте, чтобы утвердить бизнес-планы на текущий финансовый год. Sony уже признала, что пандемия может повлиять на сроки производства игр для последующей консоли.

В ситуации с PS5, однако, старт продаж сдвигать не будут хотя бы потому, чтобы не проиграть Microsoft с ее Xbox Series X.

Поставки компонентов сборщикам PS5 уже стартовали, а начало массового производства запланировано на июнь.

К слову, недавно Sony представила новый контроллер для PlayStation 5. Он получил название DualSense. Контроллер выполнен в белом и черном цветах. В DualSense встроенный набор микрофонов, который позволит общаться в играх без использования гарнитуры.

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