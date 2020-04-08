Sony внезапно показала новый геймпад для PlayStation 5 – DualSense
Компания Sony совершенно неожиданно представила новый геймпад для консоли PlayStation 5. Он имеет футуристический вид и называется DualSense.
Изображения нового геймпада компания показала в своем твиттере.
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Что известно о DualSence
В октябре прошлого года корпорация рассказывала о том, что новый геймпад удивит новаторской точечной вибрацией и динамичной тяжестью нажатия курков. Впрочем таких радикальных изменений в дизайне никто точно не ждал.
- Кнопку Share (поделиться) заменили на Create (создать);
- Геймпад получил встроенный микрофон для голосового чата;
- Используется встроенный аккумулятор;
- Кнопка PlayStation теперь в форме логотипа PlayStation;
- Световую панель переместили – теперь она расположена по бокам сенсорной панели;
- Подключение с помощью USB Type-C.
Новинка настолько отличается от предшественников, что Sony решила не называть ее DualShock. Стоит отметить, что дизайн геймпада окончательный. Он прошел множество изменений и тестов среди разных групп геймеров.
Геймпад DualSence для PlayStation 5 / Sony
По словам производителя, DualSense перенесет игроков в виртуальный мир с "первого прикосновения", но при этом он будет ощущаться органическим "продолжением" игры.
Геймпад будет двухцветным. Кроме того, логично ожидать, что дизайн самой PlayStation 5 будет выполнен в похожем стиле.
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