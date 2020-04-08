Sony внезапно показала новый геймпад для PlayStation 5 – DualSense

Компания Sony совершенно неожиданно представила новый геймпад для консоли PlayStation 5. Он имеет футуристический вид и называется DualSense.

Изображения нового геймпада компания показала в своем твиттере.

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A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.



More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz — PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020

Что известно о DualSence

В октябре прошлого года корпорация рассказывала о том, что новый геймпад удивит новаторской точечной вибрацией и динамичной тяжестью нажатия курков. Впрочем таких радикальных изменений в дизайне никто точно не ждал.

Кнопку Share (поделиться) заменили на Create (создать);

Геймпад получил встроенный микрофон для голосового чата;

Используется встроенный аккумулятор;

Кнопка PlayStation теперь в форме логотипа PlayStation;

Световую панель переместили – теперь она расположена по бокам сенсорной панели;

Подключение с помощью USB Type-C.

Новинка настолько отличается от предшественников, что Sony решила не называть ее DualShock. Стоит отметить, что дизайн геймпада окончательный. Он прошел множество изменений и тестов среди разных групп геймеров.



Геймпад DualSence для PlayStation 5 / Sony

По словам производителя, DualSense перенесет игроков в виртуальный мир с "первого прикосновения", но при этом он будет ощущаться органическим "продолжением" игры.

Геймпад будет двухцветным. Кроме того, логично ожидать, что дизайн самой PlayStation 5 будет выполнен в похожем стиле.

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