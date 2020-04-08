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Sony внезапно показала новый геймпад для PlayStation 5 – DualSense

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Геймпад DualSence / Sony

Компания Sony совершенно неожиданно представила новый геймпад для консоли PlayStation 5. Он имеет футуристический вид и называется DualSense.

Изображения нового геймпада компания показала в своем твиттере.

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Что известно о DualSence

В октябре прошлого года корпорация рассказывала о том, что новый геймпад удивит новаторской точечной вибрацией и динамичной тяжестью нажатия курков. Впрочем таких радикальных изменений в дизайне никто точно не ждал.

  • Кнопку Share (поделиться) заменили на Create (создать);
  • Геймпад получил встроенный микрофон для голосового чата;
  • Используется встроенный аккумулятор;
  • Кнопка PlayStation теперь в форме логотипа PlayStation;
  • Световую панель переместили – теперь она расположена по бокам сенсорной панели;
  • Подключение с помощью USB Type-C.

Новинка настолько отличается от предшественников, что Sony решила не называть ее DualShock. Стоит отметить, что дизайн геймпада окончательный. Он прошел множество изменений и тестов среди разных групп геймеров.


Геймпад DualSence для PlayStation 5 / Sony

По словам производителя, DualSense перенесет игроков в виртуальный мир с "первого прикосновения", но при этом он будет ощущаться органическим "продолжением" игры.

Геймпад будет двухцветным. Кроме того, логично ожидать, что дизайн самой PlayStation 5 будет выполнен в похожем стиле.

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Автор: Михаил Года
Теги: Игры PlayStation Sony Новости Техно Гаджеты Техно
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