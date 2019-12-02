Sony возродит линейку компактных смартфонов – Xperia Compact

43 Читати новину українською
Sony возродит линейку компактных смартфонов – Xperia Compact / unsplash

Смартфоны с большими дисплеями (более 6 дюймов) стали трендом мобильного рынка: девайс с небольшим экраном тяжело найти даже при большом желании. Однако вскоре ситуация может измениться, ведь в сети появилась информация о возрождении линейки Sony Xperia Compact.

Инсайдеры уже опубликовали ключевые спецификации новинки японского вендора, включая габариты и модель процессора устройства, сообщает Gizchina.

К теме: Смартфоны 2019 года с лучшей камерой-рейтинг DxOMark

Основные характеристики

По данным сетевых источников, новая модель получит 5,5-дюймовый дисплей с тонкими рамками и соотношением сторон 21:9 при линейных размерах корпуса 138 х 60 миллиметров. Смартфон будет построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 665.

Другие технические характеристики и предполагаемая цена смартфона не сообщаются.


Как будет выглядеть будущий компактный смартфон компании Sony

Дата презентации

Анонс новинки ожидается на выставке Mobile World Congress 2020 в начале следующего года.

Другие смартфоны компании

Ранее инсайдеры также сообщили, что японский производитель Sony готовится к выпуску четырех флагманских смартфонов:

  • Xperia 0 – с шестью датчиками основной камеры
  • Xperia 3 – с изогнутым корпусом
  • Xperia 1.1 – с 4K-дисплеем и
  • Xperia 5.1 – с 2K-экраном и четырьмя задними камерами.

Представители компании Sony пока не прокомментировали утечку.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
сегодня
1790
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Sony
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 1105
30 ноября 22:09 Кто такой Борис Патон: биография и интересные факты из жизни выдающегося украинского ученого
Анастасія Можаровська 701
29 ноября 21:02 Смартфоны 2019 года с лучшей камерой – рейтинг DxOMark
Єва Шварц 155
29 ноября 14:58 Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей
Назар Токар 175
28 ноября 13:31 Лучшие флагманские смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 19719
Новости
Больше новостей
Залиште відгук