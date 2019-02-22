Sony Xperia 1: характеристики и дата презентации флагманского смартфона

За несколько дней до старта выставки MWC 2019 в сети появились подробные характеристики и фото флагманского смартфона Sony Xperia 1. Новинка получит не только новое название, но и топовые характеристики и инновационный дисплей.

Как сообщает Gizchina, известный инсайдер Эван Бласс рассказал, что Sony проведет ребрендинг не только среднего сегмента смартфонов, а переименует и флагманскую линейку. Новый смартфон выйдет под названием Sony Xperia 1, а не Sony Xperia XZ4, как предполагалось ранее.

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Дизайн. Новинка получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K. Экран получит тонкие боковые рамки и соотношение сторон 21:9, а также будет лишен вырезов. Селфи-камера разместится в верхней части передней панели устройства рядом с разговорным динамиком.

Характеристики. Sony Xperia 1 получит топовый процессор Snapdragon 855 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ. Ранее в базе данных китайского регулятора TENAA появилась запись о сертификации модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ – вероятно, гаджет будет выпускаться в различных конфигурациях.

Xperia 1's pretty sexy in purple. pic.twitter.com/G0FkyzBXxv — Evan Blass (@evleaks) 21 февраля 2019 г.

Смартфон получит аккумулятор на 4400 мАч, защищенный от влаги и пыли корпус по стандарту (IP-68), а также модули Bluetooth 5.0 и NFC. Из коробки аппарат будет работать под управлением Android 9.0 Pie.

Камеры. Характеристики тройной основной камеры Sony Xperia 1 пока не подтверждены. По слухам, основной сенсор сможет похвастать разрешением 52 Мп в сочетании с диафрагмой f / 1.6, что обеспечивает высокое качество съемки в условиях низкой освещенности. Конфигурацию дополнят 16-мегапиксельный телеобъектив (f / 2.6) и датчик ToF для сканирования объектов в кадре. Разрешение селфи-камеры составит 24 Мп.

Другие характеристики. Сканер отпечатков пальцев производитель поместит на боковую грань корпуса Sony Xperia 1, между кнопками включения и громкости. Как обычно смартфон оснастят выделенной клавишей для спуска затвора камеры. На нижнем торце расположатся порт USB Type-С и решетка динамика. Судя по опубликованным изображениям, 3,5-миллиметровый аудиоразъем аппарат не получит.

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Дата анонса. Анонс Sony Xperia 1 состоится 25 февраля на выставке MWC 2019. Смартфон будет представлен вместе с моделями среднего ценового сегмента Sony Xperia 10 и Sony Xperia 10 Plus.

Цена. Сообщается, что в продажу новинки вероятно поступят в марте. Ожидаемая цена флагманского Sony Xperia 1 составляет от 905 долларов (около 24 500 гривен) до 1020 долларов (около 27 500 гривен), а Sony Xperia 10 и Sony Xperia 10 Plus предположительно обойдутся в 393 долларов (около 10 600 гривен) и 429 долларов (около 11 500 гривен) соответственно.

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